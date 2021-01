Ben & Jerry’s s’est diversifié du secteur de la crème glacée, se nommant un expert en sécurité nationale et en racisme. Son explication de l’émeute de Capitol Hill comme «suprématie blanche» a laissé un goût amer dans la bouche de certains clients.

Ben & Jerry’s n’est pas étranger à l’activisme des entreprises et a publié plusieurs saveurs de # résistance plaisantes pendant le mandat du président Donald Trump: un dessert végétalien honorant le quart-arrière de la NFL à genoux Colin Kaepernick, une saveur « Pecan Resist » pour lever des fonds pour les organisations anti-Trump , et «Save our Swirled Now», une autre saveur végétalienne pour sensibiliser au changement climatique.

Aussi sur rt.com La crème glacée Colin Kaepernick de Ben & Jerry’s offre le goût écoeurant d’un martyre injustifié et est une prise d’argent flagrante

La société du Vermont publie également régulièrement des proclamations sur l’actualité, d’un long post cet été déclarant son soutien au mouvement Black Lives Matter à une conférence pro-immigration destinée au gouvernement britannique cet automne. Cependant, la société a pris un ton encore plus solennel après que des manifestants pro-Trump aient vandalisé le Capitole américain mercredi.

« Hier n’était pas une manifestation – c’était une émeute pour défendre la suprématie blanche », Ben & Jerry’s a tweeté jeudi, lançant un long fil expliquant comment «Les insurgés pour la plupart blancs ont erré librement et sans conséquence au cœur de notre démocratie.»

Hier n’était pas une protestation – c’était une émeute pour défendre la suprématie blanche.

(1/8) – Ben et Jerry’s (@benandjerrys) 7 janvier 2021

Appelant la foule pro-Trump le «Incarnation ultime du privilège blanc», les marchands de desserts ont affirmé qu’ils auraient été traités différemment s’ils «Peuples noirs, bruns ou autochtones» – capitaliser chaque race sauf « blanc » dans une tentative apparente pour plus de points de réveil. En réponse à la «Tyrannie blanche» exposée, la société a appelé à la destitution ou à la déposition du président Trump, concluant « Pas un jour de plus. »

Bien sûr, la société a négligé de mentionner que tout un été d’émeutes BLM était principalement « Autorisé à se produire » aussi, ou que les co-fondateurs Ben Cohen et Jerry Greenfield avaient été arrêtés au Capitole en 2016 lors d’une manifestation contre l’argent en politique. Contrairement aux émeutiers pro-Trump, cependant, Cohen et Greenfield sont restés à l’extérieur du bâtiment et ont maintenu la paix.

La dernière proclamation de Ben & Jerry a satisfait les envies de la foule anti-Trump, qui loué l’entreprise pour avoir «Plus d’intégrité que notre président», et montrant «Ce que signifie être antiraciste.»

Juste au cas où vous auriez besoin de plus de raisons d’aimer Ben & Jerry’s … https://t.co/LDTqlDYRpz – Melanie RN, BSN 🩺🐓🌊💙 (@NurseChicknNerd) 8 janvier 2021

Je vais prendre 8 boules de vérité pure … https://t.co/lAgRPremff – Michael E. Mann (@MichaelEMann) 8 janvier 2021

Fil incroyable par des mecs incroyables. ❤️ https://t.co/TtRqSgE6gX – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 8 janvier 2021

Pourtant, pour les conservateurs et les partisans de Trump, la conférence était une raison de plus de poser la cuillère. « Vous ne devriez pas manger de glace de toute façon, » l’expert de droite David Reaboi tweeté. «Allez au gymnase, mangez sainement et arrêtez de rendre ces foutus bolcheviks riches.»

personne ne se soucie de ce qu’une marque de crème glacée pense de la politique 1/2 https://t.co/8VgIQ5Ujgi – Jessica O’Donnell (@heckyessica) 7 janvier 2021

Officiellement, jamais acheter Ben et Jerry. Je l’achète parce qu’il a bon goût – je ne veux pas associer la politique à la glace, alors revenons à Haagen-Dazs qui sont apolitiques pour autant que je sache. Je pense en fait que Ben & Jerry essaient de troller des gens comme moi à ce stade – Ali #KBF (@ Diggler97) 8 janvier 2021

La crème glacée vient de lancer une diatribe de 8 tweets sur une théorie du complot de la suprématie blanche. Bienvenue en 2021. https://t.co/ohmYYWJVAT – Brandon Morse (@TheBrandonMorse) 8 janvier 2021

L’émeute de Capitol Hill a fait cinq morts: un manifestant non armé a été abattu par la police, un policier a été mortellement blessé par un émeutier et trois autres ont souffert « urgences médicales » et est décédé. Il a été condamné par les démocrates et la plupart des républicains, et par une multitude d’entreprises américaines, y compris les départements de relations publiques de Boeing, Goldman Sachs et même Hache vaporisateur pour le corps.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!