Arrêtez de prendre Ozempic, Wegovy avant la chirurgie : Médecins

Les personnes sous diabète et médicaments amaigrissants tels que Novo Nordisk ‘s Ozempic et Wegovy devraient arrête de les prendre avant d’avoir chirurgie élective pour réduire le risque de complications graves pour la santé, a déclaré un groupe important de médecins.

Le Société américaine des anesthésiologistesune organisation de plus de 53 000 médecins engagés dans l’anesthésiologie, a publié conseils provisoires avec cette suggestion tard jeudi.

Les directives visent à aider les médecins à gérer les patients prenant ces médicaments qui doivent subir des chirurgies électives, qui sont des procédures non urgentes telles que l’élimination des calculs rénaux, le remplacement articulaire et la chirurgie esthétique.

L’ASA a déclaré que les conseils reflétaient les préoccupations liées au retard de la vidange de l’estomac ou au moment où les aliments restent dans l’estomac plus longtemps que d’habitude. C’est l’un des effets des médicaments contre le diabète et la perte de poids, qui imitent une hormone produite dans l’intestin appelée GLP-1 et suppriment finalement l’appétit d’une personne.

Selon l’ASA, une vidange retardée de l’estomac peut provoquer chez les patients sous anesthésie des nausées, des vomissements et une aspiration, c’est-à-dire lorsqu’une personne respire accidentellement de la nourriture dans ses poumons plutôt que de l’avaler. C’est pourquoi les patients sont généralement obligé de jeûner avant de subir une anesthésie pour les procédures.

L’ASA a reçu des rapports anecdotiques de partout aux États-Unis selon lesquels les patients prenant les médicaments pendant l’anesthésie générale et la sédation profonde pourraient être exposés à un risque accru de ces complications « graves », a déclaré le président du groupe, le Dr Michael Champeau, dans les directives.

Ozempic et Wegovy sont déjà associé avec des problèmes d’estomac comme la diarrhée et la constipation. Mais Champeau a reconnu qu’il y a toujours un manque de données scientifiques sur la façon exacte dont l’anesthésie interagit avec ces médicaments, également connus sous le nom de GLP-1.

Chaque jour, environ 60 000 personnes à l’échelle nationale reçoivent une anesthésie générale ou des médicaments administrés pour soulager la douleur lors d’opérations chirurgicales et d’autres procédures.

On ne sait pas combien de personnes prennent des médicaments GLP-1 chaque jour, mais leur popularité a monté en flèche au cours de l’année dernière pour être des « miracles » de perte de poids. Aujourd’hui, Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk sont en proie à des pénuries à l’échelle nationale. Ils sont également confrontés à la concurrence croissante de traitements similaires tels que Eli Lily c’est Mounjaro.

Sous la direction de l’ASA, les personnes prenant quotidiennement des médicaments GLP-1 doivent ignorer le traitement le jour de la chirurgie élective. Ceux qui prennent des GLP-1 chaque semaine devraient arrêter le traitement une semaine avant la chirurgie prévue, a déclaré le groupe.

Avant la chirurgie, les médecins devraient envisager de consulter un endocrinologue pour obtenir des conseils sur les patients qui prennent des GLP-1 pour le diabète.

Le groupe a également déclaré que les médecins devraient envisager de retarder la procédure d’un patient si cette personne éprouve des nausées, des vomissements ou des ballonnements ou des douleurs abdominales le jour de sa procédure prévue.

Si un patient ne présente aucun de ces symptômes mais n’a pas cessé d’utiliser les GLP-1 avant l’opération, les médecins doivent envisager d’utiliser des ultrasons pour vérifier s’ils ont un « estomac plein ».