Arrêtez de porter des contacts expirés. Cela met vos yeux en danger

Si vous portez des lentilles de contact, vous savez à quel point il peut être fastidieux d’en prendre soin. Vous pouvez probablement admettre qu’il y a eu des moments où vous avez enfreint les règles cardinales pour en prendre soin correctement. Cela pourrait être de dormir en eux, de les réutiliser lorsque vous n’êtes pas censé le faire et, dans certains cas, de les utiliser après leur date d’expiration. Je sais que j’ai fait ce dernier et ça ne valait pas le mal que ça causait à mes yeux. Vous pensez peut-être que vous économisez de l’argent ou que vous le réutilisez par paresse, mais cela peut être un comportement plus risqué que vous ne le pensez.

Pour déterminer si vos lentilles cornéennes sont périmées, vous devez consulter le mois et année imprimés sur la boîte. Par exemple, s’il est écrit 06/23 sur la boîte, cela signifie que les contacts peuvent être utilisés jusqu’à fin juin 2023. L’utiliser n’importe quel mois au-delà peut exposer vos yeux à un risque d’infection ou pire.

Les signes que vos yeux réagissent négativement aux contacts expirés comprennent une brûlure initiale, des picotements et des rougeurs. « Vous devez immédiatement retirer les contacts et utiliser des larmes artificielles sans conservateur si cela se produit », a déclaré le Dr Yuna Rapoport, ophtalmologiste à Œil de Manhattan. Nous lui avons parlé des effets secondaires de l’utilisation de lentilles de contact périmées et des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas les conserver.

Les infections sont un plus grand risque

Si vous avez des contacts expirés qui traînent, l’une des choses dont vous ne savez peut-être pas est que même s’ils sont scellés, la solution peut ne plus être bonne. Il existe un risque plus élevé pour la santé d’utiliser des contacts périmés ou de réutiliser des quotidiens conçus pour être jetés après une seule utilisation.

La solution expirée dans les lentilles de contact peut héberger des bactéries et des champignons, ce qui peut vous exposer à des risques d’infections telles que kératite bactérienne. Cette infection affecte votre cornée et peut entraîner une rougeur des yeux, une sensibilité à la lumière, des douleurs et une vision floue, pour ne citer que quelques symptômes.

« La cornée tire ses nutriments de l’oxygène qui se trouve devant elle, donc si l’infection est petite et à la périphérie, elle peut ne pas causer de dommages permanents », a expliqué Rapoport. Cependant, elle souligne que c’est plus grave s’il s’agit d’une infection centrale. « Cela peut cicatriser, entraîner un astigmatisme irrégulier et une mauvaise vision, et si c’est déjà assez grave, un patient peut avoir une perte de vision permanente ou avoir besoin d’une greffe de cornée », a-t-elle averti.

Douglas Sacha/Getty Images

L’ordonnance peut être périmée

Gardez à l’esprit que les lentilles de contact expirent généralement après un an, c’est pourquoi vous devez obtenir une nouvelle ordonnance chaque année si vous prévoyez de continuer à les porter. Mais si votre ordonnance a changé et que vous utilisez des contacts périmés, cela peut entraîner une vision floue, une fatigue oculaire et de la fatigue. Au lieu de cela, assurez-vous de programmer des examens de la vue chaque année pour vous assurer que votre prescription oculaire n’a pas changé et pour vous équiper correctement pour les lentilles de contact. Une autre chose à savoir est que votre prescription de lunettes et de lentilles de contact ne sont pas les mêmes, alors ne pensez pas que vous pouvez vous contenter d’un seul.

De plus, si vous portez une ancienne ordonnance de lentilles de contact, il y a de fortes chances que vous vous fatiguiez les yeux et que vous les fassiez travailler plus fort que nécessaire. Ce type d’effort peut entraîner des maux de tête, ce qui peut vous empêcher de vous concentrer au travail ou à l’école. C’est encore pire si vous avez presbytie ou la presbytie, qui survient à mesure que nous vieillissons et lorsque l’œil perd sa capacité à changer de focalisation pour voir les choses à proximité. Assurez-vous de toujours porter la bonne ordonnance, que vous optiez pour des lentilles de contact ou des lunettes.

Les yeux secs sont plus susceptibles

Outre les autres risques liés à l’utilisation de lentilles de contact périmées, vous augmenterez également vos risques de sécheresse oculaire. Les contacts perdent leur perméabilité avec le temps, donc si vous utilisez des lentilles périmées, vos yeux seront moins humides en raison de la manque d’oxygène aux yeux. Les yeux secs ne semblent pas être un gros problème, mais votre les yeux ont besoin de larmes pour se protéger de contracter une infection.

Plus vos yeux sont secs lorsque vous portez des contacts périmés, plus vous risquez d’exposer votre cornée à un risque d’infection. Par conséquent, les patients souffrant de sécheresse oculaire existante ou d’autres affections cornéennes sont plus à risque.

« L’utilisation de contacts expirés vous expose à un risque d’ulcères cornéens, d’infections, de kératite et d’inflammation », a averti Rapaport. « Je ne recommande pas d’essayer de prolonger la durée de vie des contacts, ils doivent donc être jetés en conséquence », a-t-elle ajouté. Enfin, elle conseille que la manière la plus hygiénique d’utiliser les contacts est de se laver les mains immédiatement avant de les mettre et de mettre une goutte lubrifiante avant de mettre un contact et avant de le retirer.