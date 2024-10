Arrêtez de payer le plein prix pour Xbox Game Pass Ultimate

Le contenu suivant vous est proposé par les partenaires PCMag. Si vous achetez un produit présenté ici, nous pouvons gagner une commission d’affiliation ou une autre compensation. Les prix et la disponibilité des offres sont susceptibles de changer après la publication.

Si vous possédez une Xbox, il y a de fortes chances que vous payiez déjà pour le Game Pass. C’est maintenant votre opportunité de obtenez trois mois pour seulement 36,49 $ (habituellement 50,97 $). Cette offre est disponible pour les utilisateurs nouveaux et actuels et, en prime, vous pouvez cumuler jusqu’à cinq de ces achats, prolongeant ainsi votre abonnement jusqu’à 15 mois.

Cette offre est un moyen intelligent d’économiser sur votre paiement mensuel Xbox Game Pass avant que les nouvelles dépenses de la période des fêtes n’arrivent ou d’offrir le Game Pass à un joueur de votre vie. Profitez d’un jeu en ligne et de réductions exclusives, et conservez l’accès à un catalogue toujours croissant de plus de 500 jeux de haute qualité comprenant de nouvelles versions et des classiques favoris, y compris le prochain StarCraft II : remasterisé, Call of Duty : Black Ops 6et Île morte 2.

Les quantités sont limitées, alors agissez vite. Obtenez votre Xbox Game Pass aujourd’hui pour seulement 36,49 $ avant la fin de l’offre le 27 octobre à 23h59.

StackSocial prix sujets à changement.

