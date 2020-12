Veuillez ne pas mettre votre routeur Wi-Fi dans une cage. Veuillez ne pas le faire. Vous n’obtiendrez pas de signal Wi-Fi dans votre maison ou votre bureau et vous perdrez tous les droits de vous plaindre du manque d’inter-connectivité sur vos téléphones, tablettes et ordinateurs portables. Nous disons cela parce qu’apparemment, mettre en cage votre routeur Wi-Fi devient soudainement une chose. Du moins en ce qui concerne les théoriciens du complot 5G ou à peu près tous ceux qui pensent que les signaux cellulaires et Wi-Fi essaient de les tuer lentement. Il s’avère que ces cages qui prétendent bloquer les radiations électromagnétiques et protéger les humains du fléau des signaux 5G, se vendent comme des petits pains sur Amazon. Le site d’achat Amazon.com, pour être précis. En fait, vous n’avez tout simplement pas besoin de ces cages. Parce que votre routeur Wi-Fi n’essaye pas de vous tuer.

Le bouclier de routeur Faraday Defense, comme on l’appelle, est au prix de 149,99 $ (environ 11000 Rs) pour la taille standard et 189,99 $ pour la taille extra-large. La taille standard a des dimensions de 10 pouces x 9 pouces x 3,5 pouces, tandis que la plus grande itération mesure 13 pouces x 11 pouces x 3,5 pouces. Ce sont des cages en aluminium perforé de gros calibre avec un cadre enduit de poudre noire. La description même de ces cages se lit comme suit: «Conçue pour réduire le signal avec une barrière physique qui ne bloque pas complètement le signal mais réduit la force à une plus grande proximité.» et les fabricants de cages affirment également que ceux-ci «bloqueront jusqu’à 95% des ondes RF EMF». Le fait est que les scientifiques ont besoin de ces configurations dans les laboratoires pour les expériences extrêmement sensibles sur lesquelles ils peuvent travailler, mais vous n’en avez sûrement pas besoin à la maison. Si vous souhaitez bloquer ce qui est par ailleurs un rayonnement nocif de votre routeur Wi-Fi ou de votre smartphone 5G, vous finirez par bloquer tout le spectre. Ce qui signifie zéro barre et aucune couverture de données mobiles et zéro barre et aucune connectivité haut débit domestique.

Les critiques de ce produit sur Amazon.com vous laisseront probablement en deux et indiqueront peut-être les résultats attendus. «Cette cage fait vraiment un travail incroyable pour bloquer toutes les ondes RF et 5G nocives. Mes chakras sont parfaitement alignés, cela m’a sauvé une fortune car je n’achète plus de tessons de shungite », écrit un acheteur, avant de s’exclamer que c’est un produit incroyable, en tout cas vous l’esprit. Mais attendez. Certaines personnes ne sont pas satisfaites. «Cette cage est prétendument conçue pour empêcher les signaux sans fil d’entrer, mais elle empêche également la réception de mes signaux sans fil WiFi sur mon routeur! La force de mon signal vers mon routeur WiFi dans tout mon château a été réduite à presque mais pas tout à fait à zéro. Un échec à plusieurs niveaux! Si je pouvais donner -81 étoiles, je le ferais! écrit un autre acheteur. À quoi vous attendiez-vous d’autre lorsque vous avez bloqué le signal Wi-Fi? Ces deux exemples ne sont que quelques exemples d’un plus grand spectacle d’idiotie. Beaucoup de gens confondent également les bandes Wi-Fi 5Ghz de votre routeur haut débit domestique avec les réseaux mobiles 5G.

Il semble que beaucoup de gens veulent la commodité d’une couverture Wi-Fi et d’un accès Internet transparents dans toute leur maison, mais ne veulent pas que les signaux Wi-Fi qui les accompagnent les atteignent. Comment ça marche? Eh bien non. Comme le dit l’utilisateur de Twitter @AnsgarTOdinson dans son tweet qui est devenu viral depuis, «Donc, apparemment, mettre des cages de Faraday autour des routeurs est devenu une chose pour les fous du complot 5g et il y a des entreprises prêtes à encaisser.» Ce n’est pas une nouvelle conspiration qui fait surface actuellement. Nous avons des cinglés se plaignant du cancer des tours mobiles et des téléphones portables depuis un certain temps maintenant. Les preuves scientifiques ne soutiennent tout simplement pas de telles affirmations sans fondement.

«Les téléphones portables envoient des signaux aux (et les reçoivent) des tours cellulaires (stations de base) à proximité en utilisant des ondes RF. Il s’agit d’une forme d’énergie dans le spectre électromagnétique qui se situe entre les ondes radio FM et les micro-ondes. Tout comme les ondes radio FM, les micro-ondes, la lumière visible et la chaleur, les ondes RF sont une forme de rayonnement non ionisant. Ils n’ont pas assez d’énergie pour provoquer le cancer en endommageant directement l’ADN (gènes) à l’intérieur des cellules. Les ondes RF sont différentes des types de rayonnement plus puissants (ionisants) tels que les rayons X, les rayons gamma et les rayons ultraviolets (UV). Les rayonnements ionisants peuvent rompre les liaisons chimiques de l’ADN, ce qui pourrait conduire au cancer », déclare l’American Cancer Society. Tout comme les téléphones mobiles, les routeurs Wi-Fi sont inoffensifs.

Le National Cancer Institute aux États-Unis déclare: «On sait que l’exposition aux rayonnements ionisants, tels que les rayons X, augmente le risque de cancer. Cependant, bien que de nombreuses études aient examiné les effets potentiels sur la santé des rayonnements non ionisants des radars, des fours à micro-ondes, des téléphones portables et d’autres sources, il n’existe actuellement aucune preuve cohérente que les rayonnements non ionisants augmentent le risque de cancer chez l’homme. Voilà. Les scientifiques savent ce qu’ils font. Arrêtez de mettre votre Internet dans une cage.