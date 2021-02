«  Arrêtez de mettre de l’idéologie dans les assiettes de nos enfants  », a déclaré le ministre français après qu’une grande ville ait retiré la viande des repas scolaires

Le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie, s’est prononcé contre l’injection «d’idéologie» dans les repas scolaires après que la ville de Lyon ait retiré la viande des menus. Les responsables locaux ont déclaré que cela les aiderait à suivre les protocoles Covid-19.

«Arrêtons de mettre de l’idéologie dans l’assiette de nos enfants», Denormandie a tweeté dimanche.

«Donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie » il a écrit, ajoutant qu’il avait demandé au préfet de la région, un fonctionnaire nommé par l’État, d’annuler cette décision.

Les responsables de Lyon, la troisième plus grande ville de France, ont déclaré que les écoles auraient un menu sans viande à partir de lundi.

Ils ont fait valoir que le changement aiderait à « rationaliser » le travail des cafétérias tout en respectant les exigences de distanciation sociale lors de la pandémie Covid-19. Stephanie Leger, la plus haute responsable de l’éducation de la ville, a déclaré à l’AFP le nouveau menu «Nous permettra d’accélérer le service et, ainsi, de répondre à tous les enfants.»

«Pour correspondre aux goûts du plus grand nombre [of students], nous avons décidé de retirer la viande, » Dit Léger. Elle a ajouté que le menu ne pouvait pas être considéré comme végétalien car les cafétérias continueraient à servir du poisson et des œufs et que la viande reviendrait une fois «La situation sanitaire le permet.»

Néanmoins, l’idée d’exclure la viande des repas scolaires a immédiatement provoqué une réaction violente de la part des politiciens de droite. Le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin l’a qualifié de «Insulte inacceptable aux agriculteurs et bouchers français.»

«On voit que la politique moralisatrice et élitiste des Verts exclut les classes populaires. De nombreux enfants ne mangent souvent de viande qu’à la cantine de l’école ». il a tweeté, l’appelant un «Idéologie scandaleuse.»

Le maire de Lyon, Gregory Doucet, membre du Parti vert, a répondu que le menu sans viande était un « une fois » mesure introduite pour des raisons sanitaires. Il a tweeté dimanche que les autorités de la ville étaient «Garantir un repas équilibré à tous les élèves.»

Doucet a également souligné que le gouvernement ne s’était pas plaint lorsque son prédécesseur, du parti au pouvoir du président Emmanuel Macron, « Introduit exactement la même mesure lors de la première vague » de la pandémie.

