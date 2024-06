Sahra Wagenknecht a critiqué la décision de Berlin d’autoriser Kiev à attaquer profondément la Russie lors d’un rassemblement électoral.

L’Allemagne contribue à attiser les flammes du conflit ukrainien en permettant à Kiev de lancer des frappes à longue portée contre la Russie, a déclaré la politicienne de gauche chevronnée Sahra Wagenknecht. Wagenknecht a fait ces remarques lors d’un rassemblement à Berlin jeudi à l’approche des élections au Parlement européen. Le thème du conflit ukrainien figurait en bonne place lors de la manifestation, à laquelle ont participé des centaines de partisans de l’homme politique brandissant des banderoles arborant le visage de Wagenknecht et les mots « Guerre ou paix ? C’est votre choix maintenant. Le brandon, qui s’est séparé plus tôt cette année du Parti de gauche pour former l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) – un parti de gauche sur les questions économiques mais plus proche de l’extrême droite sur plusieurs questions brûlantes telles que l’immigration – a fustigé Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz sur sa politique en Ukraine. Wagenknecht a spécifiquement protesté contre la décision de Berlin d’autoriser l’Ukraine à mener des frappes à longue portée sur le territoire russe. « Ce qui me fait le plus peur [is] le grand danger que la guerre en Ukraine ne devienne une guerre européenne majeure… ils franchissent une ligne rouge après l’autre », » a-t-elle déclaré, ajoutant que le fait que l’Ukraine soit autorisée à tirer sur la Russie avec des armes allemandes est « fou. »











Elle a exhorté les autres pays occidentaux à « arrête de jouer avec le feu » tout en réitérant les appels à un règlement pacifique du conflit. « La guerre ne se termine pas par les armes, la guerre se termine par les pourparlers de paix. » Wagenknecht a déclaré. « À un moment donné… quelque chose va arriver, et ce qui se passe sera si terrible qu’on ne veut pas l’imaginer. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’en appeler à tous ceux qui ont des responsabilités dans notre pays… nous devons mettre fin à la guerre en Ukraine et ne pas continuer à l’escalader ; c’est de la folie. Selon Bloomberg, BSW bénéficie d’un soutien d’environ 7 % en Allemagne avant les élections au Parlement européen. Le mois dernier, dans un revirement historique sur la politique de Berlin envers l’Ukraine, un porte-parole du chancelier Scholz a déclaré que l’Allemagne croyait que Kiev « L’action défensive ne se limite pas à son propre territoire, mais [can] également être étendu au territoire de l’agresseur. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a averti l’Occident qu’il considérait le soutien aux frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe comme une escalade significative qui pourrait déclencher une « asymétrique » réponse. Il a suggéré que la Russie pourrait envoyer des armes à longue portée dans des régions du monde où elles pourraient être utilisées contre des sites sensibles des pays qui soutiennent l’Ukraine avec de telles armes.

