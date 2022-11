Arrêtez de faire pression sur les joueurs pour qu’ils manifestent contre la Coupe du monde, demande le patron de Liverpool

Jurgen Klopp dit que les joueurs et les managers ne devraient pas être obligés de prendre position sur les travailleurs migrants et les droits de l’homme

Selon le manager de Liverpool Jurgen Klopp, les joueurs et managers de football de Qatar 2022 ne devraient pas être invités à plusieurs reprises à prendre position sur les questions de droits de l’homme et le sort des travailleurs migrants dans le pays hôte pendant la Coupe du monde.

Le Qatar a fait face à d’intenses pressions sur ses lois locales et à des allégations de mauvais traitements infligés aux travailleurs étrangers depuis qu’il a remporté le tournoi au tournant des années 2010.

Certaines équipes ont déjà lancé des manifestations, les capitaines de nombreux pays européens promettant de porter des brassards arc-en-ciel “One Love” en hommage à la communauté LGBTQ dans un pays où l’homosexualité est illégale.

Selon Klopp, cependant, il est maintenant temps de laisser les joueurs et les managers se concentrer sur le football, comme l’a demandé le président de la FIFA Gianni Infantino dans une lettre aux 32 pays participants vue par Sky Sports cette semaine.

Lire la suite Les équipes de la Coupe du monde invitées à garder la politique hors du tournoi par la FIFA

“Je n’aime pas le fait que les joueurs se retrouvent de temps en temps dans une situation où ils doivent maintenant envoyer un message”, Klopp a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse d’avant-match vendredi.

“[We are] disant maintenant aux joueurs: “Vous devez porter ce brassard ou si vous ne le faites pas, vous n’êtes pas de leur côté”. Et si vous le faites, vous êtes de leur côté. Non, non, non, ce sont des footballeurs.

“C’est un tournoi que nous devons organiser et les joueurs y vont et jouent et font de leur mieux pour leur pays. Ils n’ont rien à voir avec les circonstances. Tout n’est pas bon pour les joueurs.

“Nous avons tous laissé faire… c’est là et ça va. Parce qu’il y a 12 ans (lorsque le Qatar a remporté l’appel d’offres), personne n’a rien fait. Nous ne pouvons pas le changer maintenant.

Klopp l’a souligné dans des commentaires qui faisaient écho à ceux précédemment tenus par son compatriote Toni Kroos.

Comme le milieu de terrain du Real Madrid Kroos, qui a pris sa retraite de l’équipe nationale allemande, Klopp n’ira pas non plus à la Coupe du monde.

“La façon dont cela s’est passé n’était pas juste en premier lieu. Mais maintenant c’est là. Maintenant, laissez-les jouer aux jeux – les joueurs et les managers », Klopp a continué.

“Ne mettez pas constamment Gareth Southgate dans une situation où il doit parler de tout. Je ne suis pas un politicien, il n’est pas un politicien. C’est le manager de l’Angleterre, laissez-le faire. a-t-il déclaré, en référence aux critiques que le manager des Trois Lions a reçues.

La Coupe du monde Qatar 2022 doit débuter le 20 novembre et la finale aura lieu le 18 décembre.