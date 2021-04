Pourquoi les politiciens sont-ils si doués pour élaborer un langage pour se faire élire et si mauvais pour communiquer des politiques simples pour assurer la sécurité et la vie de leurs électeurs?

Lorsque le président Joe Biden a pris ses fonctions, il a promis 100 millions de coups de feu dans les 100 premiers jours. La semaine dernière, l’administration Biden a atteint son objectif – 42 jours d’avance, rien de moins – et a relevé la barre à 200 millions. Il mérite un crédit important pour avoir dynamisé l’effort de vaccination, tout comme l’administration Trump pour avoir mis à disposition si rapidement des vaccins sûrs et efficaces. Pour une fois, un succès bipartisan.

Mais la politisation du virus et une communication inefficace en faveur des vaccins menacent une fois de plus la santé de la nation. Cette fois, c’est fini les soi-disant passeports vaccinaux, mal nommés.

En ce qui concerne les vaccinations, le coronavirus ne voit ni ne respecte les lignes de parti. Nous sommes tous du même côté et nous avons tous besoin de 85% pour être vaccinés et pour continuer notre vie. Si nous échouons dans cette tâche, personne ne gagne, le virus prolifère, nos libertés sont restreintes et davantage de personnes tombent malades et meurent.

Ne mâchons plus nos mots. Cette crise de santé publique à l’échelle nationale a été politisée et les divisions partisanes ont contribué à la perte de vies américaines. C’est un fait. Et les erreurs de messagerie continuent de nuire au déploiement du vaccin au sein de certaines communautés. La question qui nous est posée est de savoir si nous pouvons relever le défi dès maintenant, mettre de côté le «je vous l’ai dit» et avancer intelligemment et vraiment unis.

La conversation nationale sur les passeports vaccinaux a montré que nous avons peu appris des faux pas de messagerie de l’année écoulée. Lorsque la pandémie a commencé, une partie a fulminé face aux menaces de fermetures économiques prolongées, tandis que l’autre s’est hérissée lorsqu’elle a été mise au défi de défendre les «verrouillages» humains. Les démocrates ont armé la science, les républicains ont utilisé la liberté comme des armes et la partisanerie est devenue une cause de décès pour plus d’un demi-million d’Américains.

Déjà assez.

Pour que la discussion nationale sur la vaccination reste centrée sur des faits médicaux – et non sur la politique – nous et d’autres avons spécifiquement exploré les origines des préoccupations liées aux vaccins chez les Noirs américains, les LatinX, les républicains, les électeurs ruraux et d’autres. Aujourd’hui, les républicains restent le groupe avec les plus grands niveaux de préoccupation vaccinale.

Mais un groupe de discussion récent et sondage que nous avons menée nous a appris qu’il existe des moyens de renforcer la confiance en matière de vaccination parmi cette population. Il faudra des communications dépolitisées – que nous n’avons pas encore vues de la Maison Blanche Biden – pour fournir aux républicains concernés les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée et surmonter leur réticence à se faire vacciner.