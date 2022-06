Arrêtez de dire aux enfants que le changement climatique va détruire leur monde

Ma fille de 5 ans est maintenant assez âgée pour lire beaucoup de livres et de magazines destinés aux enfants, et cela m’a donné une toute nouvelle perspective sur les guerres de discours sur la façon dont nous parlons du changement climatique, de la conservation et de l’avenir du planète.

Comme je l’ai déjà écrit, le changement climatique va être mauvais, et il empêchera l’humanité de prospérer autant que nous le devrions au cours de ce siècle. Cela entraînera probablement des migrations massives, des déplacements et des extinctions de nombreuses espèces.

Ce que cela ne fera pas, cependant, c’est rendre la Terre invivable, ou même signifier que nos enfants vivent dans un monde plus pauvre que celui dans lequel nous avons grandi. Comme nous l’ont dit de nombreux climatologuesle monde est un meilleur endroit où vivre – en particulier pour les habitants des pays à faible revenu – qu’il ne l’a jamais été, et le changement climatique ne va pas le rendre aussi mauvais qu’il l’était même en 1950.

« Je rejette sans équivoque, scientifiquement et personnellement, l’idée que les enfants sont en quelque sorte condamnés à une vie malheureuse », a déclaré Kate Marvel, climatologue à Columbia, à Ezra Klein dans sa chronique cette semaine sur la façon de surmonter le désespoir climatique.

L’écriture destinée aux adultes ne fait pas toujours le meilleur travail pour trouver un équilibre, bien que tout le monde ne soit pas d’accord sur ce qu’est précisément cet équilibre. Des livres comme La Terre inhabitable : la vie après le réchauffementà mon avis, font un travail raisonnable en décrivant certains scénarios extrêmes qui valent vraiment la peine d’être envisagés, mais ils ne correspondent toujours pas à une Terre inhabitable, ou même à une Terre qui serait un endroit horrible à vivre.

Oui, certaines choses seront pires, mais grâce aux progrès réalisés sur de nombreux fronts dans la lutte contre l’extrême pauvreté et la maladie, ainsi qu’à la croissance économique générale, la vie de nos enfants sera meilleure que celle de nos parents.

Cette question est importante car il y a un débat féroce parmi les militants pour savoir si des messages plus pessimistes dynamisent les gens pour lutter contre le changement climatique ou les désespèrent, concluent que le monde est condamné et se déconnectent. Mais le message destiné aux adultes est positivement nuancé et optimiste par rapport à la présentation du changement climatique et d’autres défis environnementaux qui sont transmis aux enfants.

Ce que nous disons à nos enfants sur le changement climatique

En tant que parent, je pense qu’il est essentiel de responsabiliser les enfants et de faire passer le message que le monde sera entre leurs mains, qu’ils auront le pouvoir de résoudre ses problèmes les plus urgents et que de nombreuses personnes travaillent déjà sur ces problèmes. qui souhaitent que les enfants apprennent, grandissent et nous rejoignent. La lutte contre le changement climatique en fait partie, et c’est important et valable, mais pas parce qu’il n’y aura pas de monde dans lequel les enfants pourront vivre lorsqu’ils seront grands.

Malheureusement, ce dernier message est le plus dominant dans Notre maison est en feu : l’appel de Greta Thunberg pour sauver la planèteun livre d’images magnifiquement illustré destiné aux 3-8 ans.

« Il n’y aura peut-être plus de monde dans lequel vivre quand elle sera grande. A quoi sert une école sans avenir ? une page décrit Thunberg comme pensant. Même en tant que préparatif de l’ascension de Thunberg en tant qu’activiste, je ne suis pas ravi de ce message. Certains enfants pourraient entendre cela et être inspirés pour parler devant les Nations Unies, mais la plupart des enfants vont entendre cela et seront effrayés et impuissants.

Ce message pessimiste semble pénétrer chez les jeunes. Une étude de 2021 financée par le groupe de campagne et de recherche Avaaz a interrogé 10 000 personnes entre 16 et 25 ans et a révélé que plus de la moitié pensaient que l’humanité était «condamnée» à cause du changement climatique.

« » Vous voyez des enfants dire des choses comme « Le monde va brûler, nous serons tous morts dans 20 ans », et c’est assez peu probable », a déclaré Susan Clayton, une psychologue de la conservation qui étudie l’impact du changement climatique sur la santé mentale. a déclaré au National Geographic dans un article sur les enfants et l’anxiété climatique.

Clayton a de bons conseils sur ce qu’il faut faire avec un enfant anxieux du climat. Mais cela vaut la peine de s’arrêter sur sa citation. Pourquoi voit-on des enfants dire ça ? Parce que les livres, les histoires et les messages de protestation qui leur sont destinés le leur disent ! Il y a du pessimisme dans l’eau autour du changement climatique, et les enfants prennent souvent ce pessimisme beaucoup plus littéralement que les adultes.

Dans certains cas, on a l’impression que les adultes déplacent notre propre frustration face à l’inaction politique sur le climat sur les enfants – et le font en leur disant des choses qui ne sont pas vraies, et qu’ils n’ont pas la perspective ou le contexte à prendre avec le grain de sel.

Le problème imprègne également les conseils sur ce que les enfants peuvent faire contre le changement climatique.

J’imagine que la tendance des conseils aux enfants sur le changement climatique à les inciter à défier leurs adultes, à recycler, à faire du vélo et à assister à des manifestations découle d’une envie bien intentionnée de leur donner des conseils qu’ils peuvent utiliser dès maintenant. Mais je crains que cela ne les rende frustrés et que ce ne soit fondamentalement pas très honnête sur la manière dont ils peuvent résoudre le changement climatique.

Les enfants qui se jettent de tout leur cœur sur ces problèmes pendant toute leur enfance, mais qui ne sont pas eux-mêmes Greta Thunberg, n’iront probablement nulle part, et ils ne seront pas non plus en mesure d’aller nulle part à l’âge adulte.

La meilleure façon pour un enfant de 7 ans d’améliorer le monde n’est probablement pas de supplier les adultes. C’est en apprenant davantage et en développant de nouvelles compétences qu’elle pourra s’attaquer directement à des problèmes comme le changement climatique lorsqu’elle vieillira.

Élever un avenir meilleur

Lorsque notre fille pose des questions sur les problèmes environnementaux, j’aime lui dire qu’il y a quelques générations, il y avait la variole, mais certains enfants ont étudié dur et sont devenus des adultes qui se sont battus pour l’éradiquer. Je lui dis qu’il y avait de l’essence au plomb, mais nous avons appris que c’était mauvais et l’avons éliminée progressivement. Je lui dis qu’aujourd’hui, il y a le changement climatique, et que le résoudre va nécessiter de nouvelles inventions et de nouvelles idées – et c’est elle qui peut les inventer.

J’explique que si nous avions de meilleures batteries, nous pourrions utiliser l’énergie solaire pour une plus grande partie de notre réseau électrique, alors peut-être qu’elle pourrait apprendre à inventer de meilleures batteries. J’explique que si nous pouvions faire pousser du boeuf sans vaches, elles ne rejetteraient pas de méthane, alors peut-être que ce sera elle qui trouvera comment le faire de manière rentable.

Mais je n’ai pas encore trouvé de livre pour enfants qui présente la crise climatique de cette façon : comme un défi, mais un comme les nombreux que l’humanité a surmontés, et que nos enfants peuvent surmonter en apprenant à connaître le monde et en inventant de nouvelles solutions. Si vous en connaissez un, je suis à la recherche de recommandations ; si vous ne savez pas, je vous invite à réfléchir à où ce trou dans nos messages pour les enfants les laisse.

