Arrêtez de deviner quand vous ovulez: Apple Watch Series 8 peut vous le faire savoir

Apple a annoncé une nouvelle mesure de suivi de la fertilité plus tôt ce mois-ci lors de son événement de lancement “Far Out”. Alors qu’il dévoilait Regarder la série 8la société a déclaré qu’elle ajoutait des capteurs de température pour aider les gens à identifier l’ovulation, le moment du cycle menstruel qui rend la grossesse possible.

La température de votre corps change en fonction de l’endroit où vous vous trouvez dans votre cycle menstruel (lorsque vous ne prenez contrôle des naissances qui vous empêche d’ovuler, c’est-à-dire). Juste avant l’ovulation, votre température plonge à son point le plus bas. Après l’ovulation, votre la température monte légèrement. Deux capteurs sont inclus dans Watch Series 8, l’un près de votre peau et l’autre sous l’écran de la montre, qui suivra votre température toutes les cinq secondes pendant la nuit. Vous pourrez voir les changements par rapport à votre température de référence dans l’application Santé.

Ces mesures cohérentes sont importantes, car l’exercice, la consommation d’alcool, la maladie et d’autres facteurs liés au mode de vie peuvent tous perturber la température de votre corps par rapport à sa valeur de référence et interférer avec les estimations de la fertilité. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres méthodes de suivi de la fertilité, comme la vérification de la cohérence de votre glaire cervicale, le suivi de votre température peut aider à planifier ou à prévenir une grossesse. Les gens surveillent leur température corporelle depuis un certain temps pour prédire l’ovulationbien que ce soit la première fois que vous pourrez le faire avec une Apple Watch.

Apple ne prétend pas qu’il s’agit d’un dispositif de contrôle des naissances, cependant, appelant les estimations d’ovulation “rétrospective.” Vous êtes probablement le plus fertile juste avant l’ovulation se produit, avant qu’un ovule ne soit officiellement libéré de votre ovaire.

En outre, iOS16 et les utilisateurs de watchOS 9 pourront être informés des déviations du cycle menstruel s’ils suivent leurs cycles avec Apple. Des cycles menstruels irréguliers peuvent parfois indiquer d’autres problèmes de santé.

Apple a déclaré que les données de santé sont cryptées de bout en bout. Ce type de confidentialité est une préoccupation pour beaucoup d’utilisateurs applications de suivi des règles et veulent avoir leur mot à dire sur qui a accès à leurs données personnelles de santé.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.