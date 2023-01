Arrêtez de dépenser autant d’argent sur les livres électroniques. Faites ceci à la place

Les livres électroniques sont une alternative moins chère à leurs frères à couverture rigide et souple, mais il existe un moyen encore moins coûteux de profiter de la lecture. Une application appelée Libby connecte votre liseuse à votre bibliothèque publique locale, afin que vous puissiez emprunter des livres électroniques au lieu de les acheter.

Selon un Sondage Gallup 2022, l’Américain moyen lit environ 13 livres par an. Certains ebooks, comme Babel de RF Kuang, coûte environ 5 $. Cela signifie que vous pourriez économiser environ 65 $ par an en empruntant des livres électroniques à votre bibliothèque au lieu de les acheter. Et si vous êtes un lecteur vorace qui lit plus d’un livre par mois, vous pourriez économiser davantage.

Voici comment lire des livres électroniques de votre bibliothèque publique locale avec Libby.

Premiers pas avec Libby

Vous pouvez télécharger l’application Libby sur votre téléphone ou votre tablette depuis le App Store d’Apple ou la Boutique Google Play.

Une fois le téléchargement terminé, accédez à Libby et vous serez invité à vous connecter à votre bibliothèque publique locale. Libby a été réalisé par Surmultipliéeune plateforme de lecture numérique connectée à plus de 90 % de toutes les bibliothèques publiques en Amérique du Nord.

Voici comment vous connecter à votre bibliothèque publique locale à Libby.

1. Ouvrez Libby sur votre appareil.

2. Utilisez les invites pour rechercher votre bibliothèque publique locale.

3. Entrez les informations de votre carte de bibliothèque.

Après avoir entré les informations de votre carte de bibliothèque, vous pouvez commencer à parcourir les livres électroniques disponibles dans votre bibliothèque locale.

Comment fonctionne Libby

Emprunter des livres électroniques à votre bibliothèque publique locale via Libby est similaire à emprunter des copies physiques de livres à la bibliothèque. Vous recherchez un ebook dans l’application et s’il est disponible, vous pouvez le consulter et commencer à le lire sur votre appareil maintenant.

Si l’ebook se trouve dans le système de la bibliothèque mais qu’il a déjà été emprunté par quelqu’un d’autre, vous pouvez mettre l’ebook en attente. Libby vous montrera également un temps d’attente estimé pour l’ebook. Lorsque l’ebook sera disponible, votre bibliothèque vous en informera.

Contrairement aux livres physiques, les ebooks que vous empruntez sont retournés automatiquement lorsqu’ils sont dus dans deux à trois semaines, ce qui vous évite d’éventuels frais de retard.

Sarah Tew / Crumpe



Utiliser Libby avec un Kindle

Vous pouvez utiliser Libby avec Le Kindle d’Amazon, aussi. Ce processus est cependant un peu plus complexe, car dans la plupart des cas, vous devez disposer de l’application Libby sur un appareil séparé, comme votre smartphone.

Voici comment emprunter des ebooks avec Libby pour votre Kindle.

1. Après avoir trouvé votre bibliothèque publique locale et entré les informations de votre carte de bibliothèque dans Libby à partir d’un autre appareil, appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit de votre écran.

2. Robinet Lire des livres avec.

3. Robinet Allumer.

Désormais, lorsque vous emprunterez un ebook pour votre Kindle, vous serez redirigé vers la page Amazon de cet ebook.

Avant d’emprunter à Amazon, assurez-vous d’être connecté au compte associé au Kindle que vous essayez de lire. Vous devez également vous assurer que l’ebook sera envoyé au bon Kindle et non à un autre appareil lié à votre compte. Il y a un menu déroulant sur la page Amazon qui indique sur quel appareil votre ebook sera livré. Appuyez sur le menu déroulant et sélectionnez le bon appareil.

Lorsque vous êtes sûr que l’ebook sera envoyé au bon appareil, appuyez sur Obtenir le livre de la bibliothèqueet l’ebook sera sur votre Kindle la prochaine fois qu’il se connectera au Wi-Fi.

Vous pouvez également télécharger Libby sur votre Kindle Fire. Voici comment.

1. Ouvrez le navigateur Silk et appuyez sur ce lien pour trouver le lien de téléchargement de l’APK Libby. Appuyez sur ce lien de téléchargement.

2. Votre appareil peut vous avertir du fichier en indiquant qu’il est “inconnu”. Selon Libby, le fichier est testé pour s’assurer qu’il est sans danger pour votre appareil afin que vous puissiez ignorer cet avertissement. Robinet Continuez, D’ACCORD ou alors Permettreselon la réponse qui s’affiche et vous permet de continuer.

3. Lorsque le fichier est téléchargé, appuyez sur Ouvrir. Si cette option n’apparaît pas, appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit du navigateur Silk, appuyez sur Téléchargements puis appuyez sur le fichier kindlefireapk.apk.

4. Un message indiquant que votre appareil n’est pas autorisé à installer des “applications inconnues” peut s’afficher. Si vous voyez ce message, appuyez sur Paramètres et basculez le commutateur à côté de Autoriser cette source. Sinon, passez directement à étape 6.

5. Robinet Dos.

6. Robinet Installer.

Une fois l’application terminée, vous serez invité à ouvrir l’application, ou vous pouvez revenir à votre écran d’accueil et appuyer sur l’icône Libby pour ouvrir l’application.

Si vous deviez modifier les paramètres de votre Kindle Fire lors de l’installation de Libby (étape 4 ci-dessus), vous devez modifier vos paramètres afin de ne pas installer d’applications malveillantes. Voici comment.

1. Depuis votre écran d’accueil, appuyez sur Paramètres.

2. Robinet Applications et notifications.

3. Robinet Accès spécial à l’application.

4. Robinet Installer des applications inconnues.

5. Robinet Navigateur de soie.

6. Désactivez le commutateur à côté de Autoriser cette source.

Vous pouvez désormais économiser de l’argent en empruntant des livres électroniques directement à votre bibliothèque publique locale. Bonne lecture!

