Arrêtez de cuisiner du poulet à Nyquil, la FDA prie en réponse à la tendance des médias sociaux

Il peut sembler que cuisiner du poulet cru dans du sirop contre la toux est un cauchemar, mais des vidéos prétendant faire exactement cela sont apparues sur des plateformes telles que TikTok et Instagram. La semaine dernière, le La Food and Drug Administration américaine a émis un avertissement sur l’usage abusif des médicaments inspiré par les vidéos des médias sociaux.

Nyquil, un médicament contre la toux et le rhume en vente libre, est composé d’une combinaison d’acétaminophène, de dextrométhorphane et de doxylamine pour traiter un éventail de symptômes. A ne pas confondre avec une marinade.

La FDA a qualifié le défi du poulet Nyqil de “stupide et peu appétissant”, puis a expliqué exactement pourquoi c’était une mauvaise idée. “Faire bouillir un médicament peut le rendre beaucoup plus concentré et modifier ses propriétés d’autres manières”, a déclaré la FDA. “Même si vous ne mangez pas le poulet, l’inhalation des vapeurs du médicament pendant la cuisson pourrait faire pénétrer des niveaux élevés de drogue dans votre corps. Cela pourrait également endommager vos poumons.”

TikTok a condamné les vidéos de Nyquil. Procter & Gamble, fabricant de Nyquil, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un utilisateur remixé une vidéo montrant une personne faisant cuire du poulet sur une cuisinière et versant dessus le contenu vert d’une bouteille de Nyquil. TikTok a placé un avertissement en bas disant: “Participer à cette activité pourrait vous blesser ou blesser d’autres personnes.”

“Le contenu qui encourage un comportement dangereux n’a pas sa place sur TikTok. Ce n’est pas une tendance sur notre plate-forme, mais nous supprimerons le contenu s’il est trouvé et découragerons fortement quiconque d’adopter un comportement qui pourrait être préjudiciable à lui-même ou à autrui”, a déclaré un porte-parole de TikTok à CNET. .

La recherche de “Poulet Nyquil” sur TikTok génère un lien vers un guide sur l’évaluation des défis en ligne qui demande aux utilisateurs de s’arrêter et de réfléchir à ce qu’ils ont vu et de signaler les défis qui peuvent être nuisibles.

L’origine de la recette du poulet Nyquil n’est pas claire, tout comme son objectif. Le site Connaissez votre mèmequi suit les tendances en ligne, suggère qu’il est apparu pour la première fois en 2017 et qu’il s’appelait également Sleepy Chicken.

Bien que de nombreuses tendances des médias sociaux soient amusantes et inoffensives, il y a eu des tendances dangereuses auparavant, comme avec la propagation des médias sociaux “défi de panne d’électricité“, qui a encouragé les gens à s’étouffer et est soupçonné d’avoir causé la mort de deux enfants.

En réponse au poulet à base de Nyquil, la FDA a offert des conseils aux parents, y compris des conseils plus généraux pour éloigner les médicaments des enfants et pour discuter ouvertement des dangers des drogues et des tendances des médias sociaux.

Une fois de plus pour tous ceux qui sont à l’arrière : ne cuisinez pas avec Nyquil.