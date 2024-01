Arrêtez de cibler nos politiciens dans les enquêtes sur la corruption, avertissent des groupes du Nord EFCC

Deux groupes éminents du Nord ont lancé un avertissement sévère à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) contre ce qu’ils perçoivent comme un parti pris à l’égard des politiciens du Nord dans les récentes enquêtes pour corruption.

Le Northern Elders Progressive Forum (NEPF) et le Northern Professionals Development Group (NPDG) ont exprimé leurs préoccupations dans un communiqué conjoint à l’issue d’une réunion de deux jours sur des questions nationales.

Les groupes ont spécifiquement contesté un article récent du journal PUNCH, intitulé « L’EFCC relance 13 cas de fraude d’un montant de 772 milliards de nairas auprès d’anciens gouverneurs », qui citait plusieurs hommes politiques du Nord parmi les personnes faisant face à des allégations de corruption.

Le communiqué, signé par le président du NEPF, le Dr Usman Sani et lu par le secrétaire du NPDG, le camarade Yusuf Abubakar Dingiyadi, a déclaré : « Nous sommes consternés par les récents rapports et la publication du journal PUNCH intitulés EFCC relance 13 cas de fraude d’ex-gouvernements de 772 milliards de nairas dans lesquels il a publié les noms de certains dirigeants politiques et d’individus accusés d’avoir accumulé illégalement des richesses publiques sans recours à une procédure régulière et à l’état de droit.

« La publication est désormais devenue un grand embarras pour eux, leurs familles, leurs associés politiques et notre chère nation dans sa quête d’objectivité, une présomption d’innocence, d’émotion et de psychisme moral.

« Nous pensons que certains groupes de la classe politique, par vendetta ou pour d’autres raisons, utilisent à moindre coût certaines plateformes médiatiques pour jeter le discrédit sur l’image de l’agence anti-corruption et obtenir des résultats politiques bon marché et impopulaires. »

Tout en appréciant les efforts de la EFCC dans la lutte contre la corruption, les groupes ont mis en garde contre le fait de permettre à la commission de devenir un outil de vendetta politique.

Ils ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que certains individus politiques utilisent les plateformes médiatiques pour ternir l’image de personnalités, érodant potentiellement les objectifs de la EFCC, et ont exhorté les dirigeants de la EFCC à dénoncer la publication et à garantir que les enquêtes ne soient pas influencées par des motivations politiques.

Les groupes ont recommandé que la EFCC ordonne aux pétitionnaires et aux individus portant des accusations de signer publiquement un engagement à verser une indemnisation si les accusés sont déclarés innocents après enquête et procédure judiciaire.

Ils ont ajouté : « Tout en appréciant les opérations très motivées de la EFCC et sa lutte efficace contre la criminalité et la corruption dans le pays jusqu’à présent, il est pertinent de noter que les nouveaux objectifs assurés par la direction de la EFCC dans la lutte contre la criminalité et la corruption sous le président Ahmed Bola Tinubu est sur le point d’être érodé par certains groupes égoïstes d’individus politiques ayant accès aux médias et aux enquêtes de la commission.

« La commission ne doit pas se permettre de devenir un outil de vendetta politique, de chantage ou d’intimidation contre quiconque par le biais de rancunes personnelles, de persécutions et de campagnes de calomnie visant à ternir l’image de certaines personnalités ou de tout ennemi politique perçu des personnages se cachant derrière leur pouvoir exécutif. de lancer des allégations à travers les médias pour la consommation et la sympathie du public.

« Il existe des groupes de personnes qui parraineraient des motivations aussi sinistres contre certains des dirigeants politiques mentionnés dans l’article de PUNCH afin de ternir leur réputation ; les personnes concernées sont les sénateurs Adamu Abdullahi, Danjuma Gone, Rabu’u Musa Kwankwasko, Aliyu Magatakarda Wamakko, le Dr Bello Mohammed Matawalle, Sule Lamido, entre autres.

« Il est très douloureux de voir que même les dirigeants politiques en exercice ne sont pas épargnés par l’exemple du Dr Bello Matawalle qui a servi l’État de Zamfara avec mérite, honnêteté, diligence et transparence, mais son nom a été impliqué dans cette conspiration de certaines forces cachées avec l’intention de détruire. sa réputation et ses services rendus pour le progrès de son État et du pays dans son ensemble.

« Cependant, nous conseillons aux dirigeants de l’EFCC de dénoncer la publication Punch et d’émettre une caution d’assurance en ordonnant aux pétitionnaires, aux personnages qui auraient accusé ceux mentionnés par le journal Punch et à bien d’autres, de se manifester publiquement et de signer pour verser une compensation aux accusés si après qu’une enquête et une procédure judiciaire ont été déclarées innocentes de ces allégations ».