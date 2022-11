Arrêtez de blâmer les Albanais pour vos échecs, déclare le Premier ministre albanais au Royaume-Uni

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre albanais a lancé une attaque étonnante contre la rhétorique « insensée » de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman – affirmant que le Royaume-Uni devrait cesser de blâmer son pays pour la crise des traversées de petits bateaux.

Mme Braverman a affirmé qu’elle s’attaquerait à “l’invasion” sur la côte sud de la Grande-Bretagne, des responsables britanniques affirmant que des gangs criminels albanais facilitaient les traversées de la Manche.

Mais le Premier ministre Edi Rama a déclaré que le gouvernement britannique “cessait de discriminer” les Albanais pour “excuser les échecs politiques” alors qu’elle les visait pendant la crise de l’immigration.

Le dirigeant albanais a tweeté : “Cibler les Albanais (comme certains l’ont honteusement fait lorsqu’ils se sont battus pour le Brexit) comme la cause de la criminalité et des problèmes frontaliers britanniques rend la rhétorique facile mais ignore les faits”.

M. Rami a déclaré: «Répéter les mêmes choses et s’attendre à des résultats différents est insensé (demandez à Einstein!). Le Royaume-Uni devrait combattre les gangs criminels de toutes nationalités et cesser de discriminer les Albanais pour excuser les échecs politiques.

“L’Albanie n’est pas un pays riche et a été pendant très longtemps victime d’empires, nous n’avons jamais eu le nôtre. Nous avons le devoir de lutter contre la criminalité chez nous et nous le faisons résolument… Prêts à travailler plus étroitement avec le Royaume-Uni, mais les faits sont cruciaux. Tout comme le respect mutuel », a-t-il ajouté.

Mme Braverman est sous le feu des critiques suite à ses commentaires incendiaires sur «l’invasion» aux Communes lundi, disant: «Arrêtons de prétendre qu’ils sont tous des réfugiés en détresse.»

Le gouvernement serait en train d’élaborer des plans pour modifier les règles d’asile afin que les Albanais arrivant sur de petits bateaux voient leurs demandes évaluées séparément et “en quelques jours” dans le but de commencer des retours rapides.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, qui a déclaré que les ministres travaillaient sur un système de “voie rapide” prévoit de se rendre en Albanie dans les quinze prochains jours, selon Les temps.

Mais les liens avec l’Albanie semblent s’être détériorés après un avertissement émis par Dan O’Mahoney, le commandant de la menace de la Manche du ministère de l’Intérieur, a déclaré que les gangs criminels albanais avaient un « pied » dans le nord de la France.

Il a déclaré aux Communes: «Il y a deux ans, 50 Albanais sont arrivés au Royaume-Uni dans de petits bateaux, l’année dernière c’était 800 et cette année jusqu’à présent, c’est 12 000 dont environ 10 000 sont des hommes adultes célibataires. La hausse a donc été exponentielle.

Le ministre du Cabinet Mark Harper a défendu Mme Braverman pour son langage sur les petites traversées en bateau, affirmant qu’elle ne faisait que démontrer au public qu’elle “comprend” et “comprend l’ampleur du problème”.

Rishi Sunak a déclaré mercredi aux Communes qu’il était “sur la même longueur d’onde” que son ministre de l’Intérieur. Mais a refusé de dire si elle avait reçu des avertissements juridiques concernant le blocage du transfert des demandeurs d’asile du centre de traitement surpeuplé de Manston vers les hôtels.

Des centaines de migrants ont été déplacés de Manston dans le Kent ces derniers jours – mais les conseils se battent pour empêcher le gouvernement d’utiliser des hôtels pour héberger des demandeurs d’asile, avec au moins quatre autorités intentant une action en justice.

Le Great Yarmouth Borough Council a déclaré avoir pris des mesures en raison de “l’absence de tout dialogue significatif” avec le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le conseil de Norfolk a déclaré qu’il avait obtenu une injonction provisoire concernant un hôtel situé dans un “lieu touristique de choix où il est proposé de l’utiliser comme auberge pour accueillir les demandeurs d’asile”.

East Riding of Yorkshire Council, Stoke City Council et Ipswich Borough Council intentent également une action en justice.

Un chef d’autorité locale a averti que le système de transfert des enfants demandeurs d’asile isolés hors des hôtels et vers des placements de soins de longue durée est “surchargé” et “ne peut tout simplement pas faire face”.

La Grande-Bretagne “ne peut pas et ne devrait pas” avoir de tels enfants dans des hôtels, a déclaré le président de la Local Government Association (LGA), James Jamieson, qui a appelé à un meilleur système à travers le pays.