Arrêtez d’augmenter les taux d’intérêt, dit le conseiller de Jeremy Hunt à la Banque d’Angleterre

La Banque d’Angleterre devrait cesser d’augmenter les taux d’intérêt car cela risque d’étouffer la reprise économique britannique, a déclaré un haut conseiller du chancelier Jeremy Hunt.

Andy Haldane – un ancien économiste en chef de la banque centrale qui fait maintenant partie du conseil consultatif économique de M. Hunt – a déclaré qu’il était temps de «faire une pause» après 12 hausses consécutives des taux d’intérêt.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti que la Banque continuerait à relever le taux de base si l’inflation se révélait obstinément persistante, après l’avoir porté à 4,25% la semaine dernière.

« Ce que je ferais dans cette situation, c’est probablement appuyer sur le bouton pause, en fait », a déclaré M. Haldane au Nouvel homme d’État – avertissement du coup aux payeurs hypothécaires.

« Je pense qu’il y a déjà beaucoup de resserrements dans le pipeline, dont la plupart n’ont pas encore vu tous les effets, car ils affectent les versements hypothécaires des gens plus tard dans l’année. La reprise est encore sur des jambes assez instables.

Le conseiller de Hunt a suggéré que l’approche de la Banque risquait de nuire à la croissance et même de mettre la Grande-Bretagne sur la voie de la récession.

« Ce sera un peu plus serré [from interest rates]», a déclaré M. Haldane. « Cela augmente un peu le risque que nous entrions en récession cette année, il y aura des impacts sur le marché du travail à cause du chômage », a-t-il déclaré.

« Je pense personnellement que nous pouvons nous permettre de prendre un peu plus de temps pour ramener l’inflation à la cible. Ce serait un prix à payer pour maintenir l’économie en mouvement et les emplois en place.

Cela survient alors que l’un des économistes principaux de l’Office for Budget Responsibility (OBR) a averti que l’ère des énormes hausses des prix de l’immobilier au Royaume-Uni était presque terminée.

Andy Haldane, conseiller économique de Hunt (PENNSYLVANIE)

David Miles, qui a déjà siégé au comité de politique monétaire de la Banque, a déclaré que les propriétaires ne verraient pas la hausse «massive» des valeurs dont ils ont bénéficié au cours des dernières décennies.

« En fait, cette époque inhabituelle de hausses massives des prix de l’immobilier pourrait toucher à sa fin », a déclaré le responsable de l’OBR. « Ces forces qui les poussent vers le haut vont être beaucoup plus faibles, je suppose, au cours des 40 prochaines années qu’elles ne l’ont été au cours des 40 dernières années. »

M. Bailey a insisté jeudi sur le fait que la Banque d’Angleterre n’avait pas alimenté l’explosion des prix de l’immobilier après la crise financière de 2008 et 2009.

Le gouverneur a déclaré au comité restreint du Trésor que la forte augmentation des prix de l’immobilier avait eu lieu au cours de la décennie précédant 2007 – reconnaissant qu’elle avait contribué à créer un « plus grand degré d’inégalité intergénérationnelle ».

Mais M. Bailey a déclaré que le programme d’assouplissement quantitatif de la Banque – le rachat d’obligations qui réduisent les coûts d’emprunt – n’avait pas gonflé les prix de l’immobilier. « Les prix réels des actifs n’ont pas augmenté pendant le QE », a-t-il déclaré aux députés.

Sir Keir Starmer a haussé les sourcils cette semaine lorsqu’il a déclaré qu’un gouvernement travailliste tenterait de faire baisser les prix de l’immobilier en augmentant l’offre de logements neufs. Le dirigeant travailliste a ensuite précisé qu’il souhaitait que les prix de l’immobilier baissent par rapport aux salaires.