« Arrêtez d’assassiner et d’emprisonner des manifestants »: le chef des droits de l’ONU condamne l’effusion de sang au Myanmar alors que le nombre de morts augmente sous le coup d’État militaire

Les forces de sécurité dirigées par la junte militaire du Myanmar doivent mettre un terme à leur violente répression contre les manifestants pacifiques, a déclaré jeudi la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet dans un communiqué.

«L’armée du Myanmar doit cesser d’assassiner et d’emprisonner des manifestants», Bachelet a dit, décrivant comme « odieux » les informations selon lesquelles la police et l’armée tirent à balles réelles sur les manifestants et attaquer équipes médicales.

Le pays fait l’objet d’un coup d’État militaire depuis le 1er février, lorsque les forces armées ont pris le pouvoir et arrêté la dirigeante démocratiquement élue de la nation d’Asie du Sud-Est, Aung San Suu Kyi, et d’autres responsables gouvernementaux.

Au cours des dernières 24 heures, des images sont apparues prétendant montrer des travailleurs médicaux battus, un manifestant abattu à bout portant et un soldat avertissant, « Je tirerai sur qui que je vois. »

Au moins 54 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis le lancement du coup d’État, selon le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, dont au moins 30 mercredi lors de manifestations à Yangon, Mandalay, Sagaing, Magway et Mon. Il est également probable qu’il y ait eu des centaines de blessés.

Au moins 1 700 arrestations liées aux manifestations ont également été effectuées, a indiqué l’ONU, et certains manifestants ont été condamnés à des peines de prison allant de sept jours à deux ans.

Jeudi, de nouvelles manifestations ont été organisées dans la plus grande ville du Myanmar, Yangon, et à Monywa, où la police aurait tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

L’armée a pris le pouvoir au Myanmar après avoir allégué qu’une fraude avait eu lieu lors des élections de novembre 2020 dans le pays, que le parti de Suu Kyi a remportées dans un glissement de terrain. Le coup d’État a été condamné au niveau international et a également déclenché des manifestations dans d’autres pays, y compris la Thaïlande voisine.

