Arrêtez ce que vous faites et regardez cette bataille de danse emblématique enseignant-élève

On dit à juste titre que vous dansez comme si personne ne vous regardait. C’est exactement ce qu’un élève de huitième et son professeur, engagés dans un magnifique face-à-face de danse, ont fait. Cette vidéo, qui a été tournée à Sumner High School, en Floride, a été extrêmement appréciée par les utilisateurs des médias sociaux. La vidéo a été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé @McClainEducates (Natalie.McClain, directrice adjointe de l’école) avec la légende : « Nos Stingrays de 8e année ont une pause de danse d’examen bien méritée. Bien sûr, nos professeurs terminent 2022 avec une victoire. J’adore mes Stingrays Joyeuses Fêtes @HCPS_SumnerHS.”

La vidéo de 38 secondes commence par un garçon démontrant des mouvements de danse phénoménaux et terminant son tour avec un applaudissement. Ce coup était un défi pour l’enseignant d’effectuer des mouvements remarquables similaires. Et, agréable surprise, le professeur n’a pas non plus déçu les élèves. Elle a réussi quelques mouvements de danse louables, fléchissant son corps, ce qui a incité les élèves à l’encourager.

Ils ont été surpris de voir leur professeur brûler la piste de danse avec ses mouvements électrisants. La vidéo s’est terminée avec des élèves impressionnés par les prouesses de danse de leur professeur et l’applaudissant.

Cette vidéo saine a récolté 11 00 000 vues et a été retweetée plus de 3 000 fois.

Les utilisateurs des médias sociaux ont adoré la vidéo réconfortante et ont suscité une multitude de réactions intéressantes. Un utilisateur a écrit que les enseignants ne reçoivent pas leur crédit, ajoutant qu’ils n’ont pas de prix.

Des enseignants comme celui-ci ne gagnent pas assez ou n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent, ils n’ont pas de prix.— Midnight Aura (@MidnightAura) 24 décembre 2022

Un autre a fait remarquer que c’est l’une des choses les plus positives dont ces élèves se souviendront de leurs enseignants et de l’école. L’utilisateur a ajouté que les écoles ne devraient jamais être perçues comme une punition, mais comme un lieu de communauté, de croissance, d’apprentissage, de rire et d’amour.

Ce n’est là qu’une des nombreuses choses POSITIVES dont les élèves se souviendront de leurs professeurs et de leur école ! L’école ne devrait jamais être ressentie comme une punition, mais comme un lieu de communauté, de croissance, d’apprentissage, de rire et d’amour ! BRAVO !!!— Jona S (@StormLAC10) 24 décembre 2022

Une vidéo similaire à faire fondre le cœur a fait surface sur Twitter il y a quelque temps dans laquelle une enseignante et ses élèves ont dansé sur la chanson Kajra Mohabbat Wala du film Kismat.

Le clip a reçu plus de 7 36 000 vues.

