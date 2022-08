Kevin O’Leary n’est pas d’accord pour arrêter tranquillement.

Le terme, qui est devenu populaire sur TikTok et dans les médias depuis fin juillet, signifie essentiellement fixer des limites sur votre lieu de travail et ne pas entreprendre plus de travail que nécessaire. Un employé sur 10 dit qu’il fait actuellement moins d’efforts qu’il y a six mois, selon une enquête ResumeBuilder.com d’août 2022 de 1 000 travailleurs américains.

Mais “arrêter tranquillement est une très mauvaise idée”, déclare O’Leary, investisseur et star de “Shark Tank” sur ABC. Et c’est vrai pour plusieurs raisons, dit-il.

Premièrement : les employeurs apprécient les travailleurs affamés et enthousiastes. “Les gens qui vont au-delà pour essayer de résoudre les problèmes de l’organisation, de leurs équipes, de leurs managers, de leurs patrons, ce sont eux qui réussissent dans la vie”, déclare O’Leary.

O’Leary lui-même dit qu’il cherche à embaucher des personnes prêtes à travailler “25 heures par jour, huit jours par semaine”. Si vous éteignez votre ordinateur portable à 17 heures et que vous rentrez chez vous, “vous ne travaillez pas pour moi”, dit-il.

Deuxièmement: O’Leary dit que vous avez besoin d’une base financière solide pour vous permettre de choisir comment vous voulez structurer votre vie et vos journées. Limiter les heures de travail par jour, dit-il, n’est pas propice au genre de succès qui apporte cette liberté, surtout au début de la vie.

“Il n’y a aucun doute là-dessus, le bonheur personnel est quelque chose qui est un équilibre entre le travail et la vie”, déclare O’Leary, ajoutant : “Cela n’a rien à voir avec le neuf à cinq. Il n’y a pas d’équilibre dans la poursuite d’objectifs personnels. liberté. C’est tout, pédalez au métal.

Les partisans du renoncement silencieux, bien sûr, ne sont pas d’accord. Pour eux, lever le pied de la pédale pour s’assurer de travailler, disons, 40 heures par semaine au lieu de 60, signifie passer plus de temps avec les gens qu’ils aiment et faire des activités qu’ils aiment.

Maggie Perkins, une ancienne enseignante qui a publié un article sur l’arrêt silencieux sur TikTok, dit qu’il s’agit de passer du temps avec ses enfants : “Ils n’auront plus jamais 3 ou 4 ans.” Au lieu de noter les devoirs, “je joue avec eux dans l’arroseur”, dit-elle.

O’Leary dit que ce genre d’approche ne maximise pas les dividendes dont vous pourriez profiter pleinement plus tard dans la vie. “C’est un sacrifice”, dit-il. « Mais est-ce que ça vaut le coup ? Oh, oui.

Vérifier:

3 millennials sur leur expérience d’arrêt tranquille : “Je ne vais plus me surmener”

“Le travail est le moyen le plus important de prouver votre valeur”, et cela rend les Américains misérables : professeur

Professeur de Harvard : comment inciter votre équipe à prendre des vacances et à revenir « plus rafraîchie, plus créative, plus énergique »

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire