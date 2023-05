Arrêter les médicaments pour le TDAH

Que vous preniez des médicaments ou non, les approches non médicamenteuses sont importantes pour gérer le TDAH. « Ils ne sont pas mutuellement exclusifs, » dit Surman.

Ruotolo le sait à la fois par expérience personnelle et par son travail avec d’autres personnes atteintes de TDAH. Elle est devenue coach TDAH peu de temps après son diagnostic. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en psychologie clinique et est devenue thérapeute conjugale et familiale agréée (LFMT) en plus d’être coach. Certains de ses clients prospèrent grâce à une combinaison de stratégies médicamenteuses et non médicamenteuses. D’autres constatent qu’ils peuvent bien fonctionner sans médicaments et s’appuient uniquement sur des approches sans médicaments comme l’exercice, la méditation et les conseils.

Se passer de médicaments ne soulagera pas suffisamment les symptômes de toutes les personnes atteintes de TDAH. Mais certaines stratégies non médicamenteuses, en plus ou à la place de la médecine, comprennent :

Éducation

« Comprendre votre TDAH est crucial », déclare Surman. Il recommande de visiter CHADD.org pour vous renseigner sur les causes et les symptômes de la maladie. « Vous devez comprendre lesquels de vos défis sont dus au TDAH et lesquels sont autre chose », explique Surman, qui siège au conseil d’administration de CHADD (Children and Adults with ADHD). Il recommande également d’explorer les ressources fournies par AJOUTER UN (Association des troubles du déficit de l’attention). Les groupes de soutien sont un autre bon moyen d’en apprendre davantage sur la maladie auprès de vos pairs, ajoute-t-il.