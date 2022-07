Arrêter les incendies de forêt avant qu’ils ne commencent

“Si les gens le veulent, ils mettront le feu à la forêt”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux éleveurs, aux petits agriculteurs et aux accapareurs de terres. Comprendre la composante humaine “est la partie de notre méthodologie que nous essayons d’améliorer”.

Les calculs les plus récents de l’équipe estiment que près de 115 millions d’acres sont très vulnérables aux incendies dans les zones protégées de la forêt amazonienne au cours des trois prochains mois. C’est une zone plus grande que l’Allemagne.

Alors que le changement climatique contribue aux vagues de chaleur et aux sécheresses qui entraînent des incendies de forêt plus fréquents et plus intenses, des scientifiques comme Anderson deviendront de plus en plus importants pour les responsables cherchant à éviter la destruction des forêts.

L’un de ces responsables, Waldemir Moreira Jr., colonel du service de lutte contre les incendies du Mato Grosso do Sul, un État du centre-ouest du Brésil, a déclaré que son bureau avait utilisé les données de l’équipe d’Anderson pour décider à l’avance où placer des équipes plus importantes. L’État comprend une grande partie du Pantanal, la plus grande zone humide du monde. Il y a deux ans, des incendies de forêt ont brûlé un cinquième de sa superficie.

Les données, a-t-il dit, “peuvent m’aider à obtenir plus de ressources pour la prévention”, y compris les feux dirigés que les équipages mettent délibérément pour se débarrasser du carburant qui peut alimenter de grands incendies.

J’ai demandé à Anderson si elle était parfois frustrée que les dirigeants brésiliens ne fassent pas plus pour protéger l’Amazonie. Les taux de déforestation continuent d’augmenter et les incendies de forêt font toujours rage. Pendant ce temps, les organismes chargés de l’application de la loi, chargés de protéger la forêt, sont aux prises avec un financement insuffisant et des menaces de violence de la part de criminels environnementaux.