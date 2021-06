Arrêter le programme de collecte et de partage des données des patients en raison de craintes liées à la vie privée, selon le parti travailliste

Un programme controversé de collecte et de partage des données du NHS des patients doit être interrompu en raison de problèmes de confidentialité, exhorte le parti travailliste au gouvernement.

Le parti a fait écho aux groupes médicaux en protestant contre le fait que les gens sont tenus dans l’ignorance de l’utilisation des informations sur les traitements, les références et les rendez-vous au cours des 10 dernières années.

Les données seront rendues anonymes et leur collecte «sauvera des vies» en aidant à développer des remèdes contre des maladies graves, telles que les maladies cardiaques, le diabète et le cancer, selon les chefs de la santé.

Mais il y a des critiques selon lesquelles il peut ensuite être partagé avec des tiers – ainsi qu’un manque de sensibilisation du public au fait que les patients n’ont que jusqu’au 23 juin pour se retirer.

Maintenant, le Labour a écrit au secrétaire à la Santé Matt Hancock et à NHS Digital, l’organisme directement responsable, les exhortant à freiner.

« Je fais écho aux préoccupations de l’ensemble du secteur de la santé selon lesquelles le manque de transparence sur les organisations qui peuvent accéder à ces données personnelles est profondément préoccupant », a déclaré Alex Norris, porte-parole du parti pour la santé publique.

« Les patients doivent être pleinement informés des données accessibles et par qui, et j’ai donc écrit à NHS Digital pour leur demander de suspendre leur prochaine collecte de données GP jusqu’à ce que ces questions soient résolues. »

La semaine dernière, la British Medical Association (BMA) a condamné les explications du gouvernement sur la question comme étant « complètement inadéquates, semant la confusion chez les patients comme chez les médecins généralistes ».

« Les gens doivent bien comprendre ce que signifie ce programme et, surtout, comment refuser le partage de leurs données, si c’est ce qu’ils veulent faire », a déclaré le Dr Farah Jameel.

« Les médecins de famille ont un devoir envers leurs patients et ont à cœur leur meilleur intérêt – ils hésitent donc naturellement à se conformer à quelque chose dont les patients peuvent ne rien savoir et qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes pleinement, même si c’est une obligation légale.

Mais un porte-parole du NHS Digital a déclaré : « Les données des patients sauvent des vies. Nous n’aurions pas pu livrer le déploiement du vaccin Covid-19 si nous n’avions pas utilisé les données pour nous assurer d’atteindre l’ensemble de la population, en les hiérarchisant de la manière la plus efficace.

« Les données ne seront utilisées qu’à des fins de planification et de recherche en matière de santé et de soins, par des organisations qui peuvent démontrer qu’elles disposent d’une base légale appropriée et d’un besoin légitime de les utiliser. »

Les antécédents médicaux de plus de 55 millions de patients seront mis dans une base de données accessible aux groupes universitaires et commerciaux, à des fins de recherche et de planification.

Les dossiers seront extraits de chaque cabinet de médecin généraliste, dans le cadre d’un plan annoncé par M. Hancock uniquement en avril, sur le site Web du NHS Digital et sur des dépliants lors des chirurgies.

La date limite pour se retirer est le 23 juin, obligeant les patients à remplir un formulaire et à le remettre à leur médecin de famille.