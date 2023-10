Arrêter le HS2 est embarrassant mais c’est la bonne décision – les contribuables comme moi en ont assez de se faire vider les poches

SI j’étais Andy Burnham, je cracherais des punaises lors de l’annulation par Rishi Sunak de la partie nord du HS2.

Le maire du Grand Manchester a parfaitement le droit de se sentir lésé qu’un projet qui pourrait amener des trains plus rapides – et prestigieux – à sa ville ne soit plus réalisé.

Rishi Sunak a annulé la partie nord du HS2

Il ne pourra plus se vanter d’avoir l’un des services ferroviaires interurbains les plus rapides au monde.

Mais, comme 67 millions d’autres personnes en Grande-Bretagne, je ne suis pas Andy Burnham.

Je suis un contribuable qui en a marre de se voir faire les poches par un HS2 toujours plus extravagant, avec ses cadres et consultants hautement payés.

Comme tant de personnes obligées de subventionner ce monstre, il est peu probable que j’aurais jamais utilisé les trains.

En fait, là où j’habite dans l’East Anglia, HS2 aurait dégradé le service ferroviaire.

Cela aurait signifié que les express vers Leeds, Newcastle et Édimbourg auraient été détournés de Peterborough, où je peux actuellement les intercepter.

Bien entendu, il est embarrassant pour la Grande-Bretagne que HS2 soit tronqué.

Mais le projet était déjà devenu un embarras national, coûtant des multiples de ce que les Français, les Allemands, les Italiens et les Espagnols ont dépensé pour construire leurs réseaux ferroviaires à grande vitesse.

Néanmoins, Sunak a raison d’annuler le reste du projet, même à ce stade tardif.

Le gouvernement ne peut tout simplement pas émettre un chèque ouvert pour HS2 et rester les bras croisés alors que les coûts sont sans cesse révisés à la hausse.

Sunak a envoyé un message important aux promoteurs d’autres projets publics : non, le gouvernement ne permettra plus que l’argent des contribuables soit gaspillé.

HS2 n’a toujours pas été le bon projet, et je dis cela en tant que personne qui aime voyager en train.

Il était trop conçu et ignorait la façon dont les gens voulaient vraiment voyager.

Il est absurde d’avoir des trains circulant à 360 km/h entre des villes distantes de moins de 200 milles.

La vitesse de conception excessive a ajouté des milliards au coût et a obligé les trains à contourner les villes où ils auraient dû s’arrêter.

Il n’y avait rien dans HS2 pour les habitants de Coventry ou de Stafford.

Nottingham était censée être desservie par un tramway depuis la périphérie.

Il n’y aurait eu aucune connexion avec des villes comme Wolverhampton ou Oldham, qui se trouvent hors route.

La ligne se serait arrêtée à 100 milles des endroits du nord qui ont vraiment besoin d’un ascenseur – des endroits comme West Cumbria ou Teesside.

Il n’y avait rien non plus dans HS2 pour les personnes qui vivent à Birmingham et à Manchester et qui ont besoin d’y travailler.

Les villes régionales britanniques disposent de réseaux de transports publics très médiocres par rapport à Londres.

C’est là qu’il fallait vraiment dépenser l’argent, pour le genre de voyages que des millions de personnes effectuent chaque jour, et non pour un projet vaniteux conçu autour des besoins d’un nombre relativement restreint de politiciens et d’hommes d’affaires.

Vous pouvez voir ce qu’il y avait dans HS2 pour George Osborne, qui a approuvé le projet en tant que chancelier.

Cela lui aurait permis de voyager entre Westminster et sa circonscription du Cheshire dans le confort et le style.

Le problème est que, depuis des années, HS2 aspire les budgets de projets de transport moins prestigieux mais plus urgents.

L’électrification des lignes Trans-Pennine a été interrompue et les contournements indispensables ont été annulés, laissant de nombreuses personnes vivant avec des poids lourds gronder devant leur porte d’entrée.

Même les nids-de-poule ne sont pas comblés.

Chèque ouvert

HS2 faisait ressembler la Grande-Bretagne à l’un de ces pays en développement qui disposent d’un tout nouvel aéroport international pour impressionner les visiteurs, mais qui s’en éloignent et se retrouvent des pousse-pousse devant emprunter des routes profondément défoncées.

Sunak a été accusé d’avoir abandonné la « mise à niveau », mais il a montré que c’était lui, et non les passionnés de HS2, qui comprenait vraiment les besoins des gens ordinaires des Midlands et du Nord.

Grâce à l’annonce d’hier, 36 milliards de livres sterling supplémentaires seront consacrés à l’amélioration des chemins de fer et des routes locales.

Cela ira très loin s’il est dépensé judicieusement.

HS2 n’aurait jamais dû être approuvé en premier lieu.

Il existait des moyens bien moins coûteux d’augmenter la capacité ferroviaire, ce que le gouvernement a commencé à considérer comme le véritable objectif du projet lorsque les critiques ont souligné la folie de dépenser des milliards pour gagner quelques minutes sur un service déjà rapide entre Londres et Birmingham et Manchester.

Mais alors que les travaux sont en bonne voie sur le tronçon sud, Sunak a tiré le meilleur parti d’un mauvais travail en permettant l’achèvement de ce tronçon.

Le meilleur du mauvais travail

Nous en tirerons quand même quelque chose.

La nouvelle ligne sera reliée à la ligne principale de la côte ouest existante, accélérant ainsi les temps de trajet, même pour les personnes voyageant au nord de Birmingham.

En attendant, le gouvernement dispose d’un autre moyen d’améliorer la vie des voyageurs ferroviaires : éliminer une fois pour toutes les syndicats militants des chemins de fer.

Comme tant d’autres personnes participant à la conférence du Parti conservateur, j’aurais adoré me rendre à Manchester en train, mais j’ai été obligé de conduire à cause de la grève des cheminots de mercredi.

Peu importe les trains circulant à 200 mph, un roulant à la moitié de la vitesse aurait été bien.

Sunak a mis un terme à un projet de vanité exagéré.

Sa prochaine tâche sera de s’attaquer aux problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les gens ordinaires lorsqu’ils tentent d’accomplir la tâche de plus en plus difficile de se déplacer à travers le pays.

Rishi Sunak a pris la décision difficile de supprimer la partie nord du HS2 Crédit : PA