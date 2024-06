Arrêter le conflit à Gaza, un « test pour l’humanité » – le ministre sud-africain des Affaires étrangères à RT — RT World News

Israël ne doit pas être autorisé à « échapper » aux « massacres à grande échelle » qu’il commet, a déclaré Naledi Pandor

Le conflit entre le groupe militant palestinien Hamas et Israël est devenu un véritable « test pour l’humanité » et doit être stoppé grâce à un effort international conjoint, a déclaré le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor à RT dans une interview exclusive.

S’exprimant en marge de la réunion ministérielle des BRICS+ à Nijni Novgorod, en Russie, Pandor a insisté sur le fait qu’aucun pays « devrait enfreindre le droit international de la même manière qu’Israël le fait » et que Jérusalem-Ouest doit être arrêtée.

« Vous ne pouvez pas avoir des massacres d’une telle ampleur, et le monde vous permet simplement de vous en sortir sans problème. Je pense donc que c’est un test pour nous tous, en tant qu’humanité, de nous lever et de lutter réellement contre de tels abus envers les êtres humains. » elle a expliqué.

Pandor a fait référence aux récentes décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ), selon lesquelles Israël doit immédiatement cesser ses opérations militaires dans le sud de la bande de Gaza et faire de son mieux pour empêcher le génocide dans l’enclave. Jérusalem-Ouest a cependant refusé d’appliquer l’ordonnance provisoire de la CIJ, qui découle d’une plainte déposée par l’Afrique du Sud à la fin de l’année dernière, accusant le gouvernement israélien d’avoir commis un génocide à Gaza.















« En ce qui concerne la CIJ, nous pensons que la Cour a clairement indiqué, concernant les mesures provisoires, que ce qui devrait être obtenu, c’est la fin des hostilités, un cessez-le-feu permanent et qu’en cas de conflit, le peuple palestinien devrait avoir accès à l’information. l’aide humanitaire et leurs droits ne doivent pas être abusés », Pandor a expliqué.

Le tribunal a également été « très clair » sur les responsabilités plus larges d’Israël en tant que force d’occupation dans les territoires palestiniens, a noté le plus haut diplomate sud-africain.

« Souvent, lorsque nous discutons de ce qui arrive au peuple palestinien, nous ne faisons pas référence à Israël comme à une force d’occupation, ce qui est le cas, et ses responsabilités en tant qu’occupant sont bien définies dans la Charte des Nations Unies, et celles-ci ont été négligé et manqué de respect », dit Pandore.

Regardez l’interview complète ci-dessous :