Arrêter définitivement les fermetures du gouvernement ? Un groupe bipartisan fait pression

« Un certain nombre de sénateurs, sur une base bipartite, souhaiteraient un vote sur un projet de loi rédigé par les sénateurs Lankford et Hassan », indique la lettre. « La loi sur la prévention des fermetures de gouvernement ferait exactement ce que son titre suggère. Il s’agit d’un projet de loi simple qui offre une solution tout à fait raisonnable à une forme de blocage récurrent au Congrès.»

Leur projet de loi déclencherait des projets de loi provisoires de deux semaines et obligerait le Congrès à se concentrer uniquement sur les projets de loi de dépenses s’il ne respectait pas la date limite de financement du 30 septembre. Joint par téléphone vendredi, Lankford a déclaré qu’il était au courant de la lettre et a déclaré qu’elle faisait partie d’une campagne plus large en coulisses pour obtenir un vote.

« Il y a des démocrates qui parlent aux démocrates, des républicains qui parlent du projet de loi aux républicains », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de conversations qui se déroulent là-bas. Cette lettre n’en est qu’une parmi d’autres.

Un projet de loi visant à mettre fin aux fermetures du gouvernement a été adopté par un comité sénatorial en 2019, mais il n’a jamais été adopté par la Chambre plénière. Vendredi, l’ancien président du comité, le sénateur. Ron Johnson (R-Wis.), a confirmé qu’il était au courant d’un effort renouvelé qui a commencé vendredi pour obtenir un vote au sol et a félicité les partisans bipartites du projet de loi. Il avait demandé un vote sur cette législation dans le cadre d’un ensemble de projets de loi de dépenses cette semaine, mais ce paquet a été bloqué pendant la pause du Sénat jeudi pour le week-end.

De nombreux membres du Congrès pourraient être réticents à voter sur un projet de loi qui maintiendrait indéfiniment le financement du gouvernement, modifiant ainsi radicalement le précédent quant à la manière dont Capitol Hill gère les fermetures. Actuellement, les dirigeants du Congrès peuvent utiliser les délais de fermeture comme des tactiques à prendre ou à laisser à leurs membres, permettant ainsi aux chefs de parti d’élaborer des projets de loi à adopter absolument.

Maintenant que la fermeture est si proche, les sénateurs individuels ont une influence croissante à la fois dans la Chambre contrôlée par les Républicains et dans le Sénat contrôlé par les Démocrates, où les 100 sénateurs devront parvenir à un accord pour même tenir un vote final sur un projet de loi de financement avant. une éventuelle cessation de financement le 1er octobre. Le Sénat a quitté la ville jeudi et ne reviendra que mardi en raison de la fête de Yom Kippour.

Et l’effort anti-shutdown n’est pas seulement une affaire du GOP. Outre Hassan, le sénateur démocrate centriste. Marc Kelly de l’Arizona plus Independent Sens. Kyrsten Cinéma de l’Arizona et Roi Angus du Maine soutiennent tous le projet de loi. Pourtant, le projet de loi compte actuellement plus de co-parrains républicains que de partisans démocrates, ce qui soulève des questions sur le nombre de démocrates qui pourraient l’adhérer.

Pour de nombreux législateurs, la tâche la plus urgente est un patch de financement temporaire qui évite une fermeture avant de retourner négocier une autre législation de financement à long terme. Mais pour ceux qui cherchaient un moment pour adopter un projet de loi mettant fin aux menaces de fermeture à l’avenir, il semble que le moment soit venu d’agir.

« Maggie et moi essayons de faire valoir ce sujet depuis cinq ans, à chaque fois qu’il y a une fermeture du gouvernement », a déclaré Lankford. « Puis, une fois la fermeture terminée et que nous avons résolu les problèmes, les gens semblent passer au sujet suivant. »