Arrêter de diffuser des publicités avant les films

Todd Phillips aurait pu diviser son public en faisant un Joker film où le Joker est un gars triste et misérable qui ne veut plus vraiment être le Joker, mais ne doutez pas que le Gueule de bois Le réalisateur est toujours en contact avec ses racines populistes. Phillips a récemment participé à un Empire enquête auprès de plusieurs réalisateurs hollywoodiens sur l’importance de l’expérience théâtrale, avec des gens comme George Miller, Sofia Coppola, Paul Feig et bien d’autres parlant de la nature communautaire du visionnage de films ensemble, ou déplorant l’âme perdue du cinéma moderne, ou simplement s’exprimant sur l’empiétement constant du cinéma moderne. IA. Phillips, cependant, met fin à toutes ces conneries vaniteuses et propose un moyen simple d’amener les gens à arrêter de passer par défaut au streaming : « Arrêtez de montrer des publicités avant les films », exige Phillips. « Nous avons payé nos billets. »

Et même si nous pouvons nous moquer gentiment de Phillips parce qu’il se concentre sur les aspects pratiques plutôt que sur l’art, ce n’est pas comme s’il faux sur la nature traînante et hyper-commercialisée des pré-rolls de nombreuses chaînes de cinéma. (Sur une note personnelle, lorsque nous avons des billets pré-achetés, nous ne nous présentons plus à notre Cinemark local avant 15 minutes. après l’heure officielle de début du film, de sorte que nous n’avons à regarder que 10 minutes d’avant-spectacle.) Phillips concentrait spécifiquement son commentaire sur la question de savoir comment amener le public à opter pour une soirée au cinéma au lieu de diffuser quelque chose en streaming. , et nous ne sommes pas sûrs de son argument de base selon lequel pas inciter les gens à regarder 10 minutes de publicités pour Coca-Cola et pour téléphone en plus des bandes-annonces n’est peut-être pas une meilleure option que des appels plus nobles à l’art. « Nous sommes ravis d’être là », a ajouté Phillips. « Les publicités ont tendance à faire sortir l’air de la pièce. »

Pendant ce temps, d’autres réalisateurs a fait mettre davantage l’accent sur le côté plus artistique des choses, notamment AnoraSean Baker, qui a noté que « les gens abandonnent le celluloïd. Nous avons des cinéastes qui, pour une raison quelconque, acceptent que leurs films soient diffusés directement en streaming, ou abandonnent tout simplement le cinéma et disent : « Hé, je vais prendre une série. » » Ou des gars comme Adam Wingard et Feig, qui tous deux ont reconnu que le streaming aide de nombreux films qui ne seraient pas réalisés autrement à atteindre les gens d’une manière ou d’une autre. Pourtant, l’argument de Phillips nous tient à cœur : vous n’êtes pas obligé de nous dire que vous vendez du pop-corn dans le hall. On le sait putain !