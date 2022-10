Arrêté à 18 ans, un Ontarien dit avoir perdu sa carrière à cause du processus de pardon du pot cassé d’Ottawa

Chris O’Neil de Stittsville, en Ontario, dit qu’il a perdu son emploi la semaine dernière en raison d’une condamnation de 33 ans pour possession de cannabis – la seule condamnation pénale qu’il ait jamais eue.

Et il dit à CBC News qu’il ne reçoit aucune aide du processus du gouvernement fédéral pour suspendre les casiers judiciaires pour consommation de marijuana.

Le directeur des opérations de 51 ans travaillait dans une société de gestion de documents qui fait affaire avec le gouvernement fédéral. En raison de sa condamnation, il n’a pas pu obtenir l’habilitation de sécurité nécessaire.

Il n’avait que 18 ans lorsqu’il a été surpris en train de fumer un joint par le service de police de Trenton, un service de police qui n’existe plus.

Après avoir perdu une entreprise à cause des effets économiques de la pandémie, a déclaré O’Neil, obtenir l’emploi avec la société de gestion de documents lui semblait un signe qu’il commençait “à rebondir sur cela … l’effet que cela a sur votre l’esprit de trouver un emploi rémunérateur, un emploi respecté, avec un bon revenu.”

Maintenant, dit-il, il est de retour à la case départ. “Je suis marié et père de trois enfants. J’ai une hypothèque, des paiements de voiture, des remboursements de prêt comme tout le monde. Vous devez donc gagner un salaire décent, et le perdre réduit de moitié le revenu de notre ménage.”

O’Neil a déclaré qu’il ne blâmait pas son employeur, mais qu’il blâmait le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

O’Neil est empêché d’obtenir la suspension du record promise par le gouvernement Trudeau en raison d’une situation Catch-22 qu’il n’est pas en mesure de résoudre.

Police, palais de justice, dossiers tous partis

Le gouvernement Trudeau a limité l’accès aux suspensions de casier à ceux qui peuvent prouver qu’ils ont été reconnus coupables de possession de cannabis en premier lieu. Mais le dossier d’O’Neil ne mentionne que la possession d’un stupéfiant en contravention au Code criminel.

“Il ne dit pas” cannabis “”, a-t-il déclaré.

O’Neil a déclaré avoir tenté d’obtenir son dossier judiciaire original, mais on lui a dit qu’il n’existait plus.

“On m’a dit que leurs dossiers devaient être conservés pendant 30 ans, et malheureusement, cela s’est passé il y a 33 ans, donc mes dossiers ont tous été détruits”, a-t-il déclaré. “Même le palais de justice dans lequel j’ai comparu n’est plus là.”

Le service de police de Trenton qui a arrêté l’adolescent O’Neil n’existe plus; il a été remplacé il y a des années par la Police provinciale de l’Ontario.

REGARDER: Ottawa promet un processus de pardon

Ottawa demande une grâce rapide et gratuite pour les Canadiens Ottawa a présenté une nouvelle législation facilitant l’obtention d’un pardon pour les personnes reconnues coupables de possession de cannabis. Les responsables affirment qu’environ 80 000 Canadiens pourront présenter une demande, mais s’ils pensent que le pardon facilitera les déplacements à l’extérieur du Canada, ils feraient mieux de réfléchir à nouveau.

“Leurs dossiers ont été détruits et il m’incombe de leur prouver ce dont ils m’ont accusé”, a déclaré O’Nell. “Ils devraient le savoir.”

Le processus de pardon annoncé par le gouvernement Trudeau était censé être simplifié et facile à utiliser. Pour O’Nell, cela s’est avéré être tout sauf ça.

“Cela demande beaucoup d’efforts, seulement pour découvrir que vous n’obtenez pas ce que vous avez demandé et que vous avez fait tout ce qu’on vous a demandé de faire”, a-t-il déclaré.

“C’est décevant.”

Programme de pardon “très infructueux”: CCLA

Des cas comme celui d’O’Neil aident à expliquer pourquoi les résultats du processus de suspension du casier sont si lamentablement en deçà des prévisions du gouvernement.

Au lieu des 10 000 demandes attendues par le gouvernement, il n’en a reçu que 972 – et 335 d’entre elles ont été rejetées en raison de problèmes techniques comme ceux qui ont affecté O’Nell.

“Nous avions ce processus de demande de suspension de cannabis sélectif et simplifié”, a déclaré Abby Deshman, directrice du programme de justice pénale de l’Association canadienne des libertés civiles. “Et cela a été très infructueux.”

Les critiques disent que l’approche du président américain Joe Biden en matière de réhabilitation du cannabis est plus efficace et moins bureaucratique que le système canadien. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

La faible adoption et le taux d’échec élevé du processus canadien ont été mis en évidence ce mois-ci lorsque le président américain Joe Biden a choisi d’adopter une approche différente. Biden a ordonné au gouvernement fédéral de pardonner de manière proactive toutes ces condamnations sans exiger de demandes.

L’administration Biden a adopté cette approche même si le cannabis reste illégal en vertu de la loi fédérale américaine – tandis qu’au Canada, le gouvernement fédéral a légalisé la consommation de cannabis à des fins récréatives et les bénéfices de sa vente.

“Pas de maux de tête, pas de paperasserie”

Deshman a déclaré que l’approche simplifiée de Biden aurait produit de bien meilleurs résultats au Canada.

“Il y a de plus en plus d’employeurs, d’organismes communautaires, de gestionnaires bénévoles, de propriétaires qui demandent des vérifications de casiers judiciaires”, a-t-elle déclaré.

« Il y a d’innombrables histoires que nous avons entendues dans notre travail de personnes qui ne peuvent pas trouver d’emploi, qui ne peuvent pas faire du bénévolat dans les écoles de leurs enfants, qui ne peuvent pas traverser la frontière, qui ont perdu leur permis de camionneur parce qu’ils peuvent Je n’obtiens pas de laissez-passer NEXUS. C’est vraiment incroyablement perturbateur et un énorme obstacle à une pleine participation à la société.

Bien que les gens puissent demander eux-mêmes une réhabilitation, le processus est suffisamment compliqué pour soutenir une industrie artisanale pour intermédiaires juridiques qui promettent un traitement plus rapide pour un prix.

O’Nell a déclaré que l’approche Biden, si elle était appliquée ici, aurait sauvé son emploi.

“Pas de maux de tête, pas de paperasserie. Pas besoin de sauter à travers des cerceaux. Pas besoin de prouver ce que vous savez qu’ils vous ont fait, comme dans mon cas”, a-t-il déclaré. “Il suffit d’appuyer sur un bouton et c’est parti.

“Pourquoi n’est-ce pas ici? Pourquoi devons-nous nous battre pour cela?

“Finalement, je suis sûr que ça va arriver là où tout est parti et tout est effacé. Mais ça va être une poussée et il va y avoir des dommages collatéraux en cours de route. Et il se trouve que je suis l’un d’entre eux … et je ne peux pas être la seule personne.”

Le NPD propose un amendement pour régler le problème

Un soulagement semble être en route sous la forme d’un amendement du NPD au projet de loi C-5 du gouvernement, qui est maintenant devant le Sénat.

Le député néo-démocrate Randall Garrison (Esquimalt-Saanich-Sooke) a déposé un amendement qui a été intégré au projet de loi avant qu’il ne soit approuvé par la Chambre des communes en juin. Il a dit qu’il était poussé à agir par les mauvais résultats provenant de ce qu’il a appelé le “système très, très inefficace” créé par le gouvernement Trudeau.

Le député néo-démocrate Randall Garrison a déclaré qu’il voulait amender le projet de loi fédéral pour permettre la radiation des dossiers, mais on lui a dit que cette approche serait irréalisable. (Radio-Canada)

Il a dit qu’il avait été approché par un électeur qui voulait faire du bénévolat dans l’équipe de softball de son enfant mais ne pouvait pas en raison d’une condamnation pour cannabis de 15 ans.

“Même si le gouvernement a déclaré que les frais étaient peu élevés, lorsque vous parlez à des personnes qui ont accédé à ce processus, la plupart d’entre elles finissent par faire appel à un avocat et dépensent beaucoup d’argent pour essayer de passer à travers ce processus”, a-t-il déclaré. “Et de très nombreuses candidatures ont été rejetées pour des raisons techniques.”

Tout le monde ne peut pas se permettre de s’engager dans le processus, a déclaré Garrison. “Les personnes qui ont vraiment besoin de bénéficier de la radiation ou de la séquestration des dossiers sont celles qui sont le moins susceptibles de pouvoir se frayer un chemin à travers un processus bureaucratique nécessitant une assistance juridique”, a-t-il déclaré.

Enregistrements à masquer

Garrison a déclaré qu’il avait initialement demandé un amendement qui permettrait l’effacement complet des dossiers de cannabis. Le gouvernement a dit que ce serait une approche trop compliquée dans un système où les dossiers sont détenus à la fois au fédéral et au provincial.

Au lieu de cela, a-t-il dit, l’amendement permet la séquestration des dossiers de cannabis – les protégeant des vérifications de casier judiciaire.

“Cela signifie que les dossiers de possession de drogue pour toutes les drogues n’apparaîtront pas dans les vérifications de casier judiciaire”, a-t-il déclaré.

“[The government] ont soutenu que c’était le mieux qu’ils pouvaient faire techniquement, et mon objectif était de m’assurer que ces impacts pratiques étaient supprimés pour les gens. Et donc on m’a assuré que cela aurait le même impact sur la vie des gens qu’une suppression complète de ces enregistrements.”

Pour les personnes dans la situation d’O’Neil, l’aspect le plus important de l’amendement de séquestration de Garrison est qu’il ne l’obligerait pas à prouver l’existence de l’accusation de possession initiale. La séquestration, a déclaré Garrison, s’appliquerait à “tous les dossiers de possession personnelle de drogues de toutes sortes dans les deux ans … après la fin de toute peine ou service communautaire”.

“Tout pour rien”

Malheureusement, a déclaré Garrison, il n’y a pas de recours pour les nombreuses personnes qui ne peuvent pas traverser librement la frontière canado-américaine en raison de condamnations antérieures liées au cannabis.

“Si vous êtes déjà dans le système américain, nous n’avons aucune capacité à retirer votre nom de leur système”, a-t-il déclaré. “À l’avenir, votre nom ne se retrouverait pas dans leur système.”

Garrison a déclaré qu’il espérait que le Sénat adopterait le projet de loi modifié avant Noël.

O’Neil a déclaré qu’il était simplement heureux qu’une solution soit en cours d’élaboration pour “tous les autres qui traversent ce processus ridicule”.

Mais tout changement que le gouvernement accepte à ce stade arrive trop tard dans la journée pour lui.

“Je veux dire, c’est vraiment idiot et c’est pour rien”, a-t-il déclaré. « Parce que si ce projet de loi est adopté, pourquoi tous ces problèmes maintenant ? Pourquoi ne pas simplement en finir et m’aider, vous savez ? Vous auriez pu m’aider à sauver un emploi hier. Une carrière.