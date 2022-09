Arrêt silencieux : le débat entre le travail et la vie personnelle connaît un autre moment viral

Des mois après que “la Grande Démission” soit entrée dans le vocabulaire collectif, la question de savoir exactement ce qu’une personne doit à son employeur connaît un nouveau moment viral.

Fin juillet, @zaidlepppelin a publié sur TikTok une phrase intitulée “arrêter tranquillement”. C’est l’idée de répondre aux exigences d’un emploi et pas beaucoup plus. La vidéo a depuis accumulé plus de 3,5 millions de vues, tandis que le hashtag a plus de 81 millions de vues d’autres TikTokers qui ont exprimé leur point de vue sur l’idée plus large, et même sur le terme lui-même.

Le concept relance un autre débat sur l’équilibre travail-vie personnelle, les partisans affirmant qu’il ne s’agit que d’un appel nécessaire aux limites tandis que les critiques déplorent un manque d’initiative perçu et une attitude fainéante.

Comme toujours, ce n’est pas clair. Voici ce que vous devez savoir sur l’abandon silencieux.

Qu’est-ce que l’abandon silencieux ?

Arrêter tranquillement, c’est l’idée de faire son travail et rien de plus. Dans le TikTok viral original, @zaidlepppelin l’a décrit comme suit : “Vous remplissez toujours vos fonctions, mais vous ne souscrivez plus à la mentalité de la culture de l’agitation selon laquelle le travail doit être votre vie. La réalité est que ce n’est pas le cas, et votre valeur en tant que personne n’est pas défini par votre travail.”

L’abandon silencieux est-il nouveau ?

En un mot, non.

“C’est populaire maintenant à cause du hashtag”, a déclaré Jha’nee Carter, qui passe par @_thehrqueen sur TikTok où elle parle de leadership et de défense des intérêts des employés.

Bien que l’expression “arrêter tranquillement” n’ait gagné du terrain qu’au cours des dernières semaines, la lutte pour trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle est bien plus ancienne. Le Syndicat national du travail a d’abord (en cas d’échec) demandé au Congrès d’établir le journée de travail de huit heures en 1866.

Un siècle plus tard, le groupe pop américain The Vogues a chanté le bonheur d’être décalé dans leur chanson Five O’Clock World de 1965 : “C’est un monde à cinq heures quand le coup de sifflet retentit. Personne ne possède une partie de mon temps. “

De nos jours, vous êtes plus susceptible d’entendre parler d’un « équilibre travail-vie » sain.

La tendance se manifeste également à l’échelle mondiale à certains moments. En juillet 2021, Brooking a écrit sur le mouvement « à plat » en Chine, où une culture qui donne la priorité au surmenage a commencé à se heurter à un sentiment de stagnation chez les travailleurs, en particulier chez les jeunes. En avril de cette année-là, le concept est devenu viral.

“Pour certains, ‘se poser à plat’ promet de se libérer de l’écrasement de la vie et du travail dans une société et un secteur technologique en évolution rapide où la concurrence est incessante. Pour les dirigeants chinois, cependant, ce mouvement de résistance passive à la volonté nationale de développement est un tendance inquiétante”, indique l’article, expliquant également que la Chine a pour objectif de “mettre fin à sa dépendance à l’égard de la technologie importée”, entraînant ainsi une pression particulière dans le secteur de la technologie.

Quelle est la controverse?

Une partie de la controverse autour de l’abandon silencieux porte sur la question de savoir s’il s’agit d’une approche saine de votre travail ou si vous êtes un fainéant.

“Le lien avec le lieu de travail… les attentes et l’exploitation des employeurs sont si extrêmes maintenant que le simple fait de faire son travail est considéré comme un abandon”, a déclaré Leigh Henderson. Vous avez peut-être rencontré Henderson sur TikTok comme @hrmanifestooù elle utilise ses plus de 15 ans d’expérience dans le monde de l’entreprise pour parler de tout, de la gestion de votre travail toxique à l’entretien pour un nouveau.

Elle a d’abord été troublée par l’idée d’arrêter tranquillement, pensant en quoi “est-ce différent du simple équilibre travail-vie personnelle, de la création de limites, d’avoir des priorités et simplement d’avoir une vie?” Henderson dit qu’il devrait incomber aux employeurs de maintenir l’engagement de leurs employés.

Et sur TikTok, les gens se sont demandé s’il fallait s’attendre à ce que quelqu’un fasse plus de travail qu’il n’est rémunéré.

Tout le monde ne le voit pas ainsi. Kevin O’Leary de ABC’s Shark Tank s’est adressé à TikTok pour dire : “Arrêter tranquillement est une très mauvaise idée. Si vous êtes un lâcheur tranquille, vous êtes un perdant.” O’Leary n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans un vidéo sur CNBCil a dit que vous êtes embauché dans une entreprise pour faire fonctionner l’entreprise et que vous devez aller au-delà parce que vous le souhaitez – et c’est ainsi que vous avancez.

Les TikTokers ont souligné qu’aux oreilles d’un employeur, un démissionnement silencieux pourrait ressembler à une réduction soudaine de ses employés, que ces employés soient ou non payés pour faire le travail supplémentaire de toute façon.

De plus, le terme lui-même – cesser de fumer – a une connotation négative. Henderson considère cela comme une “survie tranquille”, et c’est quelque chose qu’elle a fait dans sa propre carrière. Dans un TikTok de suivi, Henderson a déclaré: “Je me sauvais de l’environnement de travail toxique et me protégeais de l’environnement de travail toxique que mon employeur a non seulement établi et facilité, mais dont il a continuellement bénéficié.”

Pourquoi les gens parlent-ils maintenant d’arrêter tranquillement ?

La réponse facile est que ce TikTok particulier est devenu viral fin juillet. Mais les circonstances sont mûres pour cela depuis bien plus longtemps, selon Matt Walden, associé directeur chez Infinity Consulting Solutions, qui travaille dans le domaine du recrutement depuis plus de deux décennies. Il attribue une partie de ce moment à l’épuisement professionnel.

D’une part, Walden se tourne vers la pandémie – à mesure que les employés se tournent vers le travail à distance, il peut souvent être plus difficile de compartimenter le travail et la vie personnelle. Il est facile de garder votre ordinateur portable ouvert et de répondre à quelques e-mails supplémentaires pendant que vous préparez le dîner, par exemple.

“Le travail à domicile a été une bénédiction pour beaucoup. Et pour d’autres, les gens travaillaient plus qu’ils n’avaient jamais travaillé, sans le savoir, dans l’isolement”, a déclaré Walden.

Le démissionnement silencieux survient également à la suite de la Grande démission, le terme désignant le phénomène des travailleurs américains quittant leur emploi en nombre record, souvent pour rechercher un meilleur salaire, des avantages sociaux et une meilleure flexibilité, ou même simplement pour éviter de retourner au bureau. Un rapport de juillet de McKinsey l’a appelé la “tendance à cesser de fumer qui ne veut tout simplement pas s’arrêter”. Bien que les emplois vacants aux États-Unis soient tombés à 10,7 millions en juin à partir de 11h25 en mai, le rapport indique qu’il est probable que les ouvertures ne reviendront pas à une fourchette plus normale avant un certain temps.

Une autre facette possible est un contrecoup de la culture bousculante – la mentalité qui appelle à optimiser chaque minute de votre vie pour la productivité et glorifie le travail non-stop.

Henderson a également souligné qu’il y a maintenant quatre générations sur le marché du travail, apportant avec elles des perspectives, des attitudes et des expériences différentes qui informent leur relation avec le travail.

“Ne vous méprenez pas sur le fait que les employés de la génération Z ont vu ces parents de la génération X pointer du doigt les entreprises américaines”, a déclaré Henderson.

Qui arrête tranquillement ?

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres sur l’abandon silencieux, Walden a déclaré qu’il ne qualifierait pas cela de tendance à raz de marée. Bien que la génération Z soit largement associée à l’arrêt silencieux, ventilations démographiques du spectacle Great Resignation, ils ne sont pas la seule génération à réévaluer le travail.

Et tout le monde n’a pas le luxe d’arrêter tranquillement.

“Afin de gravir les échelons de l’entreprise en tant que personne de couleur, je crois qu’il est nécessaire d’aller au-delà”, a déclaré Carter, parlant du fait que les personnes appartenant à des groupes minoritaires, comme les personnes de couleur, n’ont pas toujours le même ressources à leur disposition, donc améliorer leurs compétences, se trouver dans les bonnes pièces avec les bonnes personnes pour réseauter, etc., demande plus de travail. Elle dit également qu’il faut apprendre à se défendre pour ne pas finir épuisé et exploité.