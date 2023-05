Arrêt "Rêverie" À propos de devenir Premier ministre : le BJP attaque Nitish Kumar

Dimanche, le BJP a frappé le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, après sa rencontre avec son homologue de Delhi, Arvind Kejriwal, affirmant qu’il devrait prêter attention à son État qui est poussé dans « l’anarchie » au lieu de rêver de devenir Premier ministre.

Nitish Kumar a rencontré des dirigeants de l’opposition dans le but de forger une alliance de partis non membres du BJP et a appuyé Arvind Kejriwal sur la protestation du ministre en chef de Delhi contre l’ordonnance introduite par le Centre sur la question de l’autorité sur les transferts et les affectations de agents du gouvernement dans la capitale nationale.

Prem Shukla, porte-parole national du BJP, a déclaré que rencontrer d’autres dirigeants était le droit de Nitish Kumar, mais qu’il n’avait pas prêté attention à son propre État.

« Il rêve de devenir Premier ministre. Au lieu de cela, il devrait s’acquitter de ses fonctions de ministre en chef du Bihar, sa responsabilité constitutionnelle », a-t-il déclaré.

Sanjay Mayukh, un MLC du BJP à Bihar, a déclaré que Nitish Kumar devrait sortir de son « monde de rêve » car il n’y a pas de poste vacant pour le poste de Premier ministre.

Les gens de l’État ne lui pardonneront jamais de l’avoir poussé de plus en plus profondément dans le crime et la corruption, a-t-il affirmé.

Nitish Kumar a rencontré le chef de l’AAP ici et lui a apporté un « soutien total » dans la lutte en cours de son gouvernement avec le Centre au sujet du contrôle des services administratifs.

Il était accompagné de son adjoint et chef du RJD Tejashwi Yadav.

Le Centre a annoncé vendredi l’ordonnance visant à créer une autorité de la fonction publique de la capitale nationale pour le transfert des cadres de l’IAS et de la DANICS et les procédures disciplinaires à leur encontre.

