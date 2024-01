Arrêt! Ne précommandez pas le Samsung Galaxy S24 sur Amazon

Actuellement, il existe de nombreuses offres téléphoniques concernant la dernière gamme Samsung Galaxy S24 qui ont été annoncées cette semaine. Cependant, certains sont nettement meilleurs que d’autres. Par exemple, dès maintenant, vous pouvez précommander le Samsung Galaxy S24 sur Amazon et gagner une carte-cadeau Amazon de 50 $, ce prix passant à 150 $ pour le S24 Plus ou à 200 $ pour le S24 Ultra. Cela semble imbattable, non ? Faux. En apparence, cela semble bien, mais en réalité, s’adresser directement à Samsung vous offrira une bien meilleure affaire en supposant que vous ayez un téléphone existant à échanger (et qui n’en a pas ?).

Pourquoi devriez-vous précommander le Samsung Galaxy S24 chez Samsung

Achetez quelque chose de la gamme Samsung Galaxy S24 et vous obtenez l’un des meilleurs téléphones là-bas. Cela sera bon à n’importe quel prix, mais pourquoi ne pas économiser encore plus en achetant via Samsung ?

Pour le moment, vous pouvez précommander le Samsung Galaxy S24 et obtenir jusqu’à 550 $ d’échange amélioré en échangeant un téléphone éligible, ainsi qu’un crédit Samsung de 25 $, une mise à niveau de stockage gratuite doublant votre stockage, ainsi qu’un éventuel 5 % de réduction pour les étudiants. réduction si vous êtes éligible. Mieux encore, utilisez notre lien et vous obtiendrez un crédit Samsung supplémentaire de 50 $ que vous pourrez utiliser pour acheter de nouveaux écouteurs, une montre intelligente ou autre chose. Le Samsung Galaxy S24 est un délice avec son écran de 6,2 pouces offrant désormais une luminosité maximale de 2 600 nits ainsi qu’un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. De nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA enrichissent votre expérience tandis que One UI 6 est un délice.



Offre spéciale Meilleure offre de précommande du Galaxy S24

Obtenez jusqu’à 650 $ de crédit d’échange instantané, plus jusqu’à 125 $ de crédit Samsung, une mise à niveau de mémoire gratuite et jusqu’à 7,5 % de réduction avec une remise étudiante.

Offre spéciale Meilleure offre de précommande du Galaxy S24 Ultra

Obtenez jusqu’à 750 $ de crédit d’échange instantané, plus 150 $ de crédit Samsung, une mise à niveau de mémoire gratuite et une réduction supplémentaire de 15 % avec une remise étudiante.

Tout cela est également fourni avec le Samsung Galaxy S24 Plus, bien que vous obteniez un écran plus grand de 6,7 pouces et un écran Quad HD+ plutôt que le Full HD+ du S24 standard. L’offre est également meilleure pour le Samsung Galaxy S24 Plus. Via Samsung, vous obtenez jusqu’à 650 $ d’échange amélioré ainsi qu’un crédit Samsung de 75 $ et la mise à niveau de stockage susmentionnée. Une réduction étudiante de 7,5 % est disponible lorsque l’utilisation de notre lien vous donne un crédit Samsung supplémentaire de 50 $.

Optez pour le téléphone ultime et sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones Android – le Samsung Galaxy S24 Ultra – et vous récolterez encore plus de récompenses. Le téléphone offre un grand écran de 6,8 pouces avec une superbe résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement variable. Des objectifs d’appareil photo puissants, une IA appliquée de manière significative ainsi qu’une fonction de traduction en direct s’ajoutent pour en faire un téléphone utile et amusant. Précommandez le Samsung Galaxy S24 Ultra aujourd’hui et vous pourrez profiter d’un échange amélioré jusqu’à 750 $, du double du stockage, d’un crédit Samsung de 100 $ et d’une réduction étudiante de 15 % pour les personnes éligibles. Utilisez notre lien et vous obtenez également un crédit Samsung supplémentaire de 50 $ à utiliser pour un excellent accessoire.

L’accord d’Amazon semble bon à première vue, mais acheter directement auprès de Samsung conduit presque toujours à une meilleure offre en supposant que vous ayez un téléphone à échanger. Vérifiez-le maintenant avant que l’accord ne se termine bientôt avec l’arrivée imminente du téléphone.

