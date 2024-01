Arrêt évité, les législateurs s’inquiètent de la prochaine échéance imminente

La dernière menace de fermeture a peut-être été évitée, mais certains législateurs s’inquiètent déjà de la prochaine échéance de financement du gouvernement.

Alors que les dirigeants des deux côtés ont réussi à se mettre d’accord plus tôt ce mois-ci sur les lignes directrices des 12 projets de loi annuels de financement du gouvernement pour l’exercice 2024, les cardinaux dépensiers disent qu’ils n’ont pas encore appris comment les dollars seront répartis entre les mesures. les négociations sur les dépenses se poursuivent.

Sans ces allocations, les législateurs affirment qu’ils ne peuvent pas commencer à élaborer les projets de loi individuels.

Dans des commentaires aux journalistes cette semaine, la sénatrice Susan Collins (Maine), la plus haute républicaine de la commission des crédits du Sénat, a déclaré qu’elle était « préoccupée par l’absence de résolution » sur la question des allocations pour les projets de loi individuels.

“Cela traîne depuis longtemps et je ne sais vraiment pas pourquoi”, a déclaré Collins.

Certains propriétaires seniors disent qu’ils espéraient recevoir les allocations la semaine dernière, d’autres la semaine d’avant.

Mais alors que les négociations se poursuivent, les soi-disant cardinaux des dépenses pointent du doigt des domaines tels que le financement du Département de la sécurité intérieure (DHS) et d’autres programmes non liés à la défense comme des points de friction potentiels pour les principaux négociateurs.

Le représentant Tom Cole (R-Okla.) – chef du sous-comité de crédits pour les transports, le logement et le développement urbain – a exprimé plus tôt cette semaine sa confiance dans les principaux appropriateurs des deux chambres qui concluraient un accord.

Mais il a ajouté qu’il pensait « qu’ils sont en difficulté », tout en soulignant un conflit potentiel « entre le parti travailliste et la patrie », faisant référence aux projets de loi de financement annuels du DHS et du travail-santé et services sociaux (HHS).

“Bien sûr, aucun d’entre nous ne sait si le projet de loi supplémentaire sera adopté ou non, et cela a de l’argent pour Homeland et cela a un impact sur lui”, a déclaré Cole.

Les sénateurs négocient depuis des semaines une politique frontalière majeure et un paquet étranger. Le plan devrait imposer de sévères restrictions en matière d’asile, mettre en place des mesures de sécurité aux frontières telles que la construction d’un mur et inclure une aide à l’Ukraine et à Israël.

“Si le budget supplémentaire est adopté, il y aura beaucoup d’argent là-dedans, et cela pourrait également avoir un impact sur ce que vous feriez normalement pour Homeland”, a déclaré Cole. “Donc, je pense qu’ils essaient tous d’être prudents et d’arriver à aider.”

La sénatrice Tammy Baldwin (Démocrate du Wisconsin), qui dirige le sous-comité chargé d’élaborer le financement du DOL et du HHS, a déclaré jeudi que les principaux négociateurs semblaient « se rapprocher » d’un accord, mais a ajouté que le financement du DHS « semble être le véritable tension.”

Murray a également déclaré plus tôt dans la semaine qu’elle avait entendu dire que les démocrates se battaient pour des chiffres qui ressemblent aux niveaux des projets de loi de financement bipartites qu’ils ont marqués au Sénat “aussi proches que possible”, notant “qu’il y a une certaine résistance à la Chambre à ce sujet”.

Mais elle a ajouté qu’elle ne pense pas que les législateurs « aient le temps d’attendre » que le Congrès s’attaque à un projet de loi supplémentaire lorsqu’il s’agit de finaliser les allocations des sous-comités, en particulier si les législateurs espèrent éviter d’adopter un autre palliatif dans les semaines à venir.

« Une fois que vous avez le [allocations] il faut du temps pour rédiger les projets de loi, et ce n’est pas un processus facile », a déclaré Baldwin mercredi, tout en reconnaissant la distance qui sépare les projets de loi de financement des deux chambres et les difficultés qui attendent pour transformer la législation en mesures susceptibles d’être adoptées par un Congrès divisé.

Dans de brefs commentaires à The Hill mercredi, la présidente des crédits du Sénat, Patty Murray (D-Wash.), qui dirige les négociations avec la présidente des crédits de la Chambre, Kay Granger (R-Texas), a également déclaré que les démocrates « attendent que la Chambre prenne une décision. « une avancée significative » lorsqu’on lui a demandé de faire le point sur les négociations sur les allocations.

Grâce à une mesure provisoire adoptée jeudi, le Congrès a pu fixer une nouvelle date limite de fermeture, repoussant les prochaines dates cibles à mars afin de gagner du temps pour des négociations plus larges sur les dépenses.

Dans le cadre de ce projet de loi, le Congrès a accepté d’étendre le financement à des niveaux temporaires aux agences relevant de quatre des 12 projets de loi de crédits annuels jusqu’au 1er mars. Cela comprend des dollars pour les ministères de l’Agriculture, des Transports, du Logement et du Développement urbain, de l’Énergie, ainsi que du Food and Drug Administration et autres agences.

Le projet de loi prolonge le délai pour les huit projets de loi restants jusqu’au 8 mars, date à laquelle des agences telles que les ministères de la Défense (DOD), le DOL, l’Éducation, l’État, la Sécurité intérieure et d’autres sont confrontées à des déficits de financement.

Les appropriateurs des deux côtés de l’allée sont convaincus que le temps supplémentaire leur sera suffisant pour terminer l’élaboration des 12 projets de loi de financement annuels, mais reconnaissent qu’il s’agit d’un manque de temps qui ne fera que se resserrer à mesure qu’il leur faudra du temps pour accélérer les négociations sur leurs propres projets de loi. .

“Nous n’avons pas beaucoup de temps”, a déclaré cette semaine le représentant Mario Diaz-Balart (R-Fla.), qui dirige le sous-comité qui supervise le financement du Département d’État et d’autres agences, notant le montant le temps qu’il faudra pour adopter les projets de loi de financement, même une fois les négociations finalisées.

« Juste les aspects techniques, [the Congressional Budget Office] Il faut généralement environ cinq jours pour examiner ces projets de loi, puis nous avons le délai de 72 heures ici à la Chambre », a-t-il déclaré. “Et puis il y a, par exemple, les lectures, donc le personnel doit se réunir et littéralement… lire chaque virgule, chaque phrase du projet de loi et du rapport.”

« Nous avons suffisamment de temps aujourd’hui », a-t-il déclaré mercredi, mais il a ajouté que les cardinaux devaient recevoir rapidement leurs allocations de sous-commissions pour terminer le travail.

Les hauts responsables des deux chambres se lanceront également dans des négociations avec des projets de loi de financement radicalement différents, la Chambre ayant rédigé leurs projets de loi de dépenses à des niveaux nettement inférieurs à l’accord de plafonnement budgétaire conclu entre le président Biden et le président de l’époque, Kevin McCarthy, l’année dernière.

Les projets de loi de la Chambre comprennent également une liste d’avenants dans des domaines comme l’avortement et la diversité que les démocrates ont dénoncés comme des « pilules empoisonnées », tandis que les conservateurs de la Chambre se sont prononcés fermement contre les projets de loi élaborés au Sénat qu’ils jugent trop élevés.

Les législateurs ont également à l’esprit l’imminente date limite d’avril pour des coupes automatiques dans les programmes de défense et non-défense si le Congrès ne termine pas son travail de financement à temps – une pénalité que les Républicains et les Démocrates espèrent éviter.

“Cela m’inquiète”, a déclaré jeudi le sénateur Jon Tester (Démocrate du Mont), qui dépense des sommes considérables pour le financement de la Défense à la Chambre haute. “Je veux dire, la vérité est qu’il doit y avoir une certaine urgence.”

Rafael Bernal a contribué.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.