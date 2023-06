Arrêt du dernier réacteur de la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine | Nouvelles du monde

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia est située dans la zone sous contrôle russe d’Enerhodar (Photo: AFP via Getty) L’agence ukrainienne pour l’énergie nucléaire a déclaré que le dernier réacteur en activité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe avait été mis en « arrêt à froid » pour des raisons de sécurité. Les cinq autres réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est occupée par les forces russes, sont déjà en arrêt à froid – lorsque toutes les barres de contrôle sont insérées dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction de fission nucléaire et la génération de chaleur et de pression. Energoatom, l’agence nucléaire ukrainienne, a déclaré avoir fermé le dernier après la rupture du barrage de Kakhovka, forçant des milliers de personnes à fuir les inondations et réduisant considérablement les niveaux d’eau dans un réservoir utilisé pour aider à refroidir l’installation. Il a ajouté que les bombardements près du site ont endommagé les lignes aériennes reliant l’usine au système énergétique ukrainien, bien qu’il n’y ait « aucune menace directe » pour l’installation. Avec l’arrêt de toutes les réactions nucléaires, les températures et la pression à l’intérieur des réacteurs diminuent progressivement, réduisant l’intensité requise du refroidissement à l’eau du combustible radioactif. C’est le mode de fonctionnement le plus sûr d’une centrale nucléaire. Les employés d’Energoatom travaillent toujours à la centrale, bien qu’elle reste contrôlée par les Russes. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique doit se rendre en Ukraine dans les prochains jours (Photo: Getty) Les centrales électriques du site ne fonctionnent plus depuis septembre de l’année dernière. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique doit se rendre en Ukraine dans les prochains jours. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé samedi que la contre-offensive tant vantée du pays était en cours. Plus: Tendance

Mais il a simplement haussé les épaules lorsque des journalistes lui ont demandé de commenter les affirmations de Vladimir Poutine selon lesquelles ses premiers assauts avaient été repoussés. « Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine, mais je ne dirai pas en détail à quel stade elles en sont », a-t-il déclaré, avant d’énumérer les hauts gradés de l’armée ukrainienne par leur nom. « Ils sont tous d’humeur positive. Transmettez cela à Poutine », a-t-il déclaré avec un sourire aux côtés du Premier ministre canadien en visite, Justin Trudeau. La Russie affirme que l’Ukraine a lancé une grande offensive cette semaine, mais que les forces de Kiev n’ont pas réussi à percer ses défenses et ont également subi de lourdes pertes. Avec peu de reportages indépendants en provenance des lignes de front, il a été difficile d’évaluer l’état des combats. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait mené des opérations importantes dans plusieurs régions de l’est et du sud au cours des dernières 48 heures, les défenses russes ayant été percées par endroits. « Dans certaines zones, les forces ukrainiennes ont probablement bien progressé et ont pénétré la première ligne de défense russe. Dans d’autres, les progrès de l’Ukraine ont été plus lents », a-t-il déclaré, qualifiant les performances de l’armée russe de mitigées. « Certaines unités (russes) mènent probablement des opérations de défense de manœuvre crédibles tandis que d’autres se sont retirées dans un certain désordre, au milieu de rapports accrus de pertes russes alors qu’elles se retirent à travers leurs propres champs de mines. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

