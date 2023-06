Arrêt du dernier réacteur de la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine alors que les combats et les inondations se poursuivent

KYIV, Ukraine (AP) – L’agence ukrainienne pour l’énergie nucléaire a déclaré avoir mis le dernier réacteur en activité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en « arrêt à froid » – une précaution de sécurité au milieu des inondations catastrophiques causées par l’effondrement d’un barrage voisin alors que la Russie est en guerre contre l’Ukraine traîne pendant son 16e mois.

Les forces russes ont continué à frapper le pays avec des missiles et des drones pendant la nuit, les responsables ukrainiens faisant état d’au moins quatre morts et de dommages à un aérodrome militaire.

Cinq des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est occupée par les forces russes, sont déjà dans un état d’arrêt à froid, dans lequel toutes les barres de commande sont insérées dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction de fission nucléaire et la génération de chaleur et pression.

Energoatom, l’agence nucléaire ukrainienne, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il n’y avait « aucune menace directe » pour la centrale de Zaporizhzhia en raison de la rupture du barrage de Kakhovka plus loin sur le Dniepr, qui a forcé des milliers de personnes à fuir les inondations et aussi fortement réduit les niveaux d’eau dans un réservoir utilisé pour aider à refroidir l’installation.

Le dernier réacteur a été mis en arrêt à froid jeudi, a déclaré Energoatom, ajoutant que d’autres facteurs dans la décision comprenaient des bombardements près du site qui ont endommagé des lignes aériennes reliant la centrale au système énergétique ukrainien.

Avec l’arrêt de toutes les réactions nucléaires, les températures et la pression à l’intérieur des réacteurs diminuent progressivement, réduisant l’intensité requise du refroidissement à l’eau du combustible radioactif. C’est le mode de fonctionnement le plus sûr d’une centrale nucléaire. Les employés d’Energoatom travaillent toujours à la centrale, bien qu’elle reste contrôlée par les Russes.

Les centrales électriques du site ne fonctionnent plus depuis septembre de l’année dernière. Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique doit se rendre en Ukraine dans les prochains jours.

Les analystes et la Russie affirment que l’Ukraine a lancé une contre-offensive dans le sud de l’Ukraine, visant potentiellement à reprendre le territoire près de l’usine.

Toujours samedi matin, les autorités ukrainiennes ont signalé qu’au moins quatre civils étaient morts dans tout le pays alors que les forces russes lançaient des drones Shahed de fabrication iranienne, des missiles et des tirs d’artillerie et de mortier. Le service d’urgence de l’État ukrainien a signalé que trois personnes avaient été tuées et plus de deux douzaines de blessées dans la nuit lors d’une attaque visant le port d’Odessa sur la mer Noire. Une porte-parole du commandement opérationnel du sud de l’Ukraine, Natalia Humeniuk, a déclaré que deux enfants et une femme enceinte figuraient parmi les blessés.

Dans le nord-est de l’Ukraine, un homme de 29 ans a été tué alors que plus de 10 drones visaient la région de Kharkiv, a rapporté samedi son gouverneur, Oleh Syniehubov. Il a ajouté qu’au moins trois autres civils avaient été blessés.

Dans la région de Poltava plus à l’ouest, un aérodrome militaire a été endommagé pendant la nuit lors d’une attaque de drones et de missiles russes, a rapporté le gouverneur local Dmytro Lunin. Lunin a dit que personne n’avait été blessé. Samedi matin, il n’y avait aucun autre commentaire de l’armée ou des responsables ukrainiens sur l’étendue des dégâts.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu dans la nuit 20 des 35 drones Shahed et deux des huit missiles « de divers types » lancés par les forces russes.

