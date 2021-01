WASHINGTON (AP) – Le Congrès met fin à une session chaotique, une tempête politique de deux ans qui a commencé avec la plus longue fermeture du gouvernement fédéral de l’histoire des États-Unis, a été déchirée par la destitution et une pandémie, et se termine maintenant par une rare rebuffade des républicains du président Donald Atout.

Dans les quelques jours qui restent, les sénateurs du GOP ignorent la demande de Trump d’augmenter les chèques d’aide COVID-19 à 2000 dollars et sont sur le point de passer outre son veto à un projet de loi majeur sur la défense, affirmant les dépenses républicaines traditionnelles et les priorités de sécurité au mépris d’un président qui a défilé le partie dans une direction différente.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., l’un des principaux alliés de Trump, a tenté de combler le fossé jeudi, affirmant que le Congrès pourrait essayer à nouveau d’approuver la demande de Trump pour des contrôles d’aide COVID plus importants lors de la nouvelle session, qui s’ouvre dimanche.

«Je suis avec le président Trump à ce sujet», a déclaré Graham sur Fox News.

«Notre économie souffre vraiment ici», a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun moyen d’obtenir un vote avant le 3 janvier. Le nouveau Congrès commence à midi le 3 janvier. Donc, le nouveau Congrès, vous pourriez obtenir un vote. »

Alors que le Sénat avance pendant les vacances du Nouvel An, la réprimande en deux contre les demandes de Trump ponctue les derniers jours du président et approfondit le fossé entre la nouvelle aile des populistes de style Trump du Parti républicain et ce qui avait été les points de vue conservateurs.

L’impasse devrait se prolonger dans le week-end.

Un leader démocrate au Sénat exaspéré, Chuck Schumer, a déclaré cette semaine: «Après toute la folie que les républicains du Sénat ont tolérée de la part du président Trump – ses attaques contre l’état de droit, un pouvoir judiciaire indépendant, la conduite qui a conduit à sa destitution – c’est là que les républicains du Sénat vont tracer la ligne – des chèques de 2 000 $ au peuple américain? »

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a manifesté peu d’intérêt pour les efforts de Trump pour renforcer les chèques de secours de 600 $ qui viennent d’être approuvés dans un vaste programme de fin d’année, déclarant que le Congrès a fourni suffisamment d’aide en cas de pandémie, pour l’instant, alors qu’il bloquait les tentatives répétées des démocrates de forcer un vote.

En ouvrant le Sénat jeudi, McConnell a qualifié le projet de loi adopté par la Chambre correspondant à la demande de 2 000 dollars de Trump de «socialisme pour les riches» qui n’ont pas besoin de l’aide fédérale. Il préfère une approche plus ciblée.

Le refus d’agir sur les chèques, ainsi que le veto vendredi ou samedi du projet de loi sur la défense, pourraient très bien figurer parmi les derniers actes de McConnell en tant que chef de la majorité, car deux sénateurs du GOP en Géorgie sont dans les combats de leur vie politique lors du second tour des élections la semaine prochaine cela déterminera quel parti contrôle le Sénat.

Trump a fait un retour tôt jeudi à la Maison Blanche depuis son club privé en Floride.

Trump et le président élu Joe Biden sont sur le point de faire campagne séparément en Géorgie avant les élections de mardi alors que les sens GOP David Perdue et Kelly Loeffler affrontent les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock.

C’est la fin vertigineuse d’une session du Congrès qui ressemble à peu d’autres pour le grand nombre de crises et d’impasses politiques alors que la présidence de Trump a défini et changé le pouvoir législatif.

Le Congrès s’est ouvert en 2019 avec la fermeture du gouvernement fédéral suite aux demandes d’argent de Trump pour construire le mur frontalier avec le Mexique. Nancy Pelosi a retrouvé le marteau du président après que les démocrates se soient hissés à la majorité de la Chambre lors des élections de mi-mandat.

La Chambre dirigée par les démocrates a ensuite destitué le président pour sa demande au président ukrainien de «nous rendre service» contre Biden avant l’élection présidentielle. Le Sénat dirigé par les républicains a acquitté le président en 2020 des accusations d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès.

Lorsque la pandémie a frappé, le Congrès s’est rallié avec une rapidité et un accord inhabituels pour adopter un programme de secours de 2 billions de dollars, la plus grande intervention fédérale de ce type dans l’histoire des États-Unis.

La crise du COVID-19 a également fermé le Capitole et modifié le fonctionnement du Congrès. La Chambre a modifié ses règles pour autoriser le vote par procuration, une première, afin que les législateurs puissent éviter les risques pour la santé liés aux voyages à Washington. Le Sénat a finalement arrêté ses déjeuners quotidiens traditionnels.

Les salles généralement animées du Congrès sont devenues étrangement silencieuses la plupart du temps. De nombreux membres ont été testés positifs pour le virus.

Le Congrès avait peu d’autres réalisations législatives notables et ne pouvait pas s’entendre sur la manière de répondre à l’injustice raciale qui a éclaté après la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains aux mains des forces de l’ordre.

Au lieu de cela, le Sénat s’est principalement concentré sur le remplissage des tribunaux avec les candidats conservateurs de Trump, y compris la confirmation de sa troisième juge à la Cour suprême, Amy Coney Barrett.

Alors que la session semblait s’achever, Trump a stupéfié Washington quelques jours avant Noël en reportant sa signature sur le dernier programme de secours COVID et de financement de fin d’année de plus de 2 billions de dollars en raison de ses nouvelles demandes d’aide supplémentaire.

La poussée de Trump pour des chèques de 2000 $ a pris un élan soudain lorsque des dizaines de républicains de la Chambre ont rejoint les démocrates pour approuver la mesure lundi. Mais l’effort a échoué dans le Sénat dirigé par le GOP.

Les démocrates ont adhéré à la demande de Trump, une alliance rare avec le président républicain, mais son propre parti s’est scindé entre les quelques-uns qui se joignent à sa campagne pour plus d’aide et d’autres s’opposant à l’augmentation des dépenses qui, selon eux, ne ciblaient pas ceux qui en avaient le plus besoin.

Les sénateurs libéraux, dirigés par Bernie Sanders du Vermont, qui soutiennent le coup de pouce du soulagement bloquent l’action sur le projet de loi sur la défense jusqu’à ce qu’un vote soit pris sur la demande de Trump.

McConnell a proposé un projet de loi sur l’aide alternative, liant les chèques de 2000 $ aux autres priorités de Trump, y compris une abrogation compliquée des protections pour les entreprises technologiques comme Facebook ou Twitter et la mise en place d’une commission bipartite chargée d’examiner l’élection présidentielle de 2020.

Mais le chef du GOP n’a prévu aucun vote sur sa mesure et il est peu probable qu’il ait suffisamment de soutien au Congrès pour passer.

Pour l’instant, les plus petits chèques de 600 $ sont envoyés aux ménages. Les Américains qui gagnent jusqu’à 75 000 $ sont admissibles aux paiements, qui sont progressivement supprimés aux niveaux de revenu plus élevés, et il y a un paiement supplémentaire de 600 $ par enfant à charge.

Le président sortant a réprimandé les dirigeants républicains pour l’impasse, mais il semble plus concentré sur la collecte du soutien du GOP pour son extraordinaire défi du Collège électoral de la victoire de Biden lorsque le vote est comptabilisé lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier.

Le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri fait partie de ceux qui mènent la contestation de Trump contre les résultats du collège électoral, mais il a été réprimandé jeudi par le sénateur du GOP Ben Sasse du Nebraska, qui a mis en garde ses collègues contre ce qu’il a appelé un «stratagème dangereux» qui pourrait nuire à la confiance dans élections.

Le défi ne devrait pas changer le résultat des élections, Biden devant être inauguré le 20 janvier. Mais il fera partie des premiers votes enregistrés au nouveau Congrès.