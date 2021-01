MISSION, Kan. (AP) – Un juge a accordé un sursis dans ce qui devait être la première exécution par le gouvernement américain d’une détenue en près de sept décennies – une femme du Kansas qui a tué une femme enceinte dans le Missouri, lui a coupé le bébé. utérus et fait passer le nouveau-né pour le sien.

Le juge Patrick Hanlon a accordé le sursis lundi soir, invoquant la nécessité de déterminer la compétence mentale de Montgomery, a rapporté le Topeka Capital-Journal. Lisa Montgomery a été exécutée mardi au Complexe correctionnel fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana, huit jours à peine avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden, opposant à la peine de mort fédérale.

Montgomery a conduit à environ 273,59 kilomètres de sa ferme de Melvern, au Kansas, dans la ville de Skidmore, au nord-ouest du Missouri, sous prétexte d’adopter un chiot terrier de Bobbie Jo Stinnett, un éleveur de chiens de 23 ans. Elle a étranglé Stinnett avec une corde avant d’effectuer une césarienne grossière et de s’enfuir avec le bébé.

Elle a été arrêtée le lendemain après avoir montré le bébé prématuré, Victoria Jo, qui a maintenant 16 ans et n’a pas parlé publiquement de la tragédie.

«Alors que nous franchissions le seuil, notre alerte Amber défilait sur la télévision à ce moment précis», se souvient Randy Strong, qui faisait alors partie de l’équipe de cas majeurs du nord-ouest du Missouri.

Il regarda à sa droite et vit Montgomery tenant le nouveau-né et fut inondé de soulagement lorsqu’elle la remit aux forces de l’ordre. Les heures précédentes avaient été floues dans lesquelles il photographiait le corps de Stinnett et passait une nuit sans sommeil à chercher des indices – ne sachant pas si le bébé était mort ou vivant et aucune idée de ce à quoi elle ressemblait.

Mais alors des conseils ont commencé à arriver à propos de Montgomery, qui avait des antécédents de grossesse simulée et a soudainement eu un bébé. Strong, maintenant shérif du comté de Nodaway, où le meurtre a eu lieu, a sauté dans une voiture banalisée avec un autre officier. Il a appris en cours de route que l’adresse e-mail fischer4kids@hotmail.com qui a été utilisée pour organiser la réunion mortelle avec Stinnett avait été envoyée à partir d’une connexion commutée au domicile de Montgomery.

«Je savais absolument que je marchais dans la maison du tueur», se souvient Strong, disant que des terriers de rats couraient autour de ses pieds à l’approche de sa maison. Comme Stinnett, Montgomery a également élevé des terriers de rat.

La mère de Bobbie Jo Stinnett, Becky Harper, a sangloté alors qu’elle racontait à un répartiteur du Missouri qu’elle avait trébuché sur sa fille dans une mare de sang, son ventre ouvert et l’enfant qu’elle portait disparu.

«C’est comme si elle avait explosé ou quelque chose du genre», a déclaré Harper au répartiteur le 16 décembre 2004, lors de la tentative désespérée mais vaine d’obtenir de l’aide pour sa fille.

Les procureurs ont déclaré que son motif était que l’ex-mari de Stinnett savait qu’elle avait subi une ligature des trompes qui la rendait stérile et prévoyait de révéler qu’elle mentait sur le fait d’être enceinte dans le but d’obtenir la garde de deux de leurs quatre enfants. Ayant besoin d’un bébé avant une date d’audience qui approche à grands pas, Montgomery s’est concentrée sur Stinnett, qu’elle avait rencontrée lors d’expositions canines.

Les avocats de Montgomery, cependant, ont soutenu que les abus sexuels pendant l’enfance de Montgomery ont conduit à une maladie mentale. L’avocate Kelley Henry s’est prononcée en faveur de la décision de lundi, déclarant dans une déclaration au Capital-Journal que «Mme. Montgomery a des lésions cérébrales et une maladie mentale grave qui a été exacerbée par la torture sexuelle qu’elle a subie pendant toute sa vie aux mains de gardiens.

Son beau-père a nié l’abus sexuel dans un témoignage enregistré sur bande vidéo et a déclaré qu’il n’avait pas une bonne mémoire lorsqu’il était confronté à une transcription d’une procédure de divorce dans laquelle il avait admis des abus physiques. Sa mère a déclaré qu’elle n’avait jamais porté plainte à la police parce qu’il l’avait menacée elle et ses enfants.

Mais les jurés qui ont entendu l’affaire, certains pleurant à travers le témoignage horrible, n’ont pas tenu compte de la défense en la condamnant pour enlèvement ayant entraîné la mort.

Les procureurs ont fait valoir que Stinnett avait repris conscience et avait tenté de se défendre alors que Montgomery utilisait un couteau de cuisine pour couper la petite fille de son ventre. Plus tard dans la journée, Montgomery a appelé son mari pour venir la chercher dans le parking d’un Long John Silver’s à Topeka, Kansas, lui disant qu’elle avait mis au monde le bébé plus tôt dans la journée dans un centre de naissance voisin.

Elle a fini par avouer, et la corde et le couteau ensanglantés utilisés pour tuer Stinnett ont été retrouvés dans sa voiture. Une recherche sur son ordinateur a montré qu’elle l’utilisait pour rechercher des césariennes et commander un kit d’accouchement.

Le mari de Stinnett, Zeb, a déclaré aux jurés que son monde «s’était effondré» lorsqu’il a appris que sa femme était morte. Il a déclaré qu’il n’était pas retourné pendant des mois au domicile du couple à Skidmore, une petite communauté agricole qui avait gagné en notoriété après le meurtre en 1981 de l’intimidateur de la ville Ken Rex McElroy devant une foule de personnes qui ont refusé d’impliquer le ou les assassins. Ce crime a été relaté dans un livre, «In Broad Daylight», ainsi que dans un téléfilm, le film «Without Mercy» et la mini-série «No One Saw a Thing».

Récemment, le jour de l’anniversaire de Victoria Jo, il a envoyé à Strong, le shérif, un message via Facebook Messenger pour le remercier.

«Je viens de pleurer», se souvient Strong. «Cela lui sera constamment rappelé, que ce soit dans ses cauchemars ou que quelqu’un l’appelle et veuille l’interviewer. La famille ne veut pas être interviewée. Ils veulent être laissés seuls. La communauté de Skidmore a eu un passé et une histoire troublants. Ils ne voulaient pas ça. Ils ne méritaient pas ça. «

Montgomery devait initialement être mise à mort le 8 décembre. Mais l’exécution a été temporairement bloquée après que ses avocats ont contracté le coronavirus lui rendant visite en prison.

La reprise des exécutions fédérales après une pause de 17 ans a commencé le 14 juillet. Des groupes anti-peine de mort ont déclaré que le président Donald Trump faisait pression pour des exécutions avant les élections de novembre dans une tentative cynique de se forger une réputation de leader de la loi et de l’ordre. .

Les responsables américains ont décrit les exécutions comme apportant justice longtemps différée aux victimes et à leurs familles.