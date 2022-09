Arrêt de la diffusion en direct de la combustion de gaz russe

Twitch bloque une chaîne diffusant une cuisinière à gaz brûlant à plein régime, 24 heures sur 24

Un streamer en direct russe a vu sa chaîne Twitch bloquée sans explication mercredi après avoir lancé une diffusion 24 heures sur 24 d’une cuisinière à gaz brûlante. Le flux était accompagné de musique russe dans une tentative apparente de troller les utilisateurs des pays où les prix du gaz ont grimpé en flèche ces derniers mois.

Le premier flux a été lancé le 17 septembre par un utilisateur nommé russiangas1 et montrait une cuisine où quatre brûleurs à gaz fonctionnaient à plein régime pendant des heures. Un thermomètre pouvait être vu devant le poêle indiquant au public à quel point il faisait chaud dans la pièce et une horloge en arrière-plan indiquait que le flux n’était pas en boucle.

Russiangas1 a ajouté une légende à la lecture de la vidéo : “De Russie avec amour!” et a déclaré qu’il ne payait que 1,44 € (1,43 $) par mois pour tout le gaz qu’il brûlait. Il a également publié un message encourageant tout le monde à être plus gentil les uns envers les autres et a partagé un lien pour les dons pour acheter une nouvelle cuisinière à gaz.

Au moment de la rédaction de cet article, la chaîne russiangas1 est inaccessible sur Twitch, et les utilisateurs sont plutôt accueillis par un message indiquant : “Cette chaîne est actuellement indisponible en raison d’une violation des directives communautaires ou des conditions d’utilisation de Twitch.”

On ne sait pas quelles conditions ont été violées par le flux, mais la chaîne a réussi à attirer beaucoup d’attention alors qu’elle était en ligne et a même inspiré plusieurs flux de copie. Un canal, russiangas2, fait également fonctionner une cuisinière à gaz 24 heures sur 24, tandis qu’un autre canal, russianhotwater, remplit sans cesse une baignoire d’eau chaude.

Lire la suite Scénario d’hiver rigoureux publié pour l’UE

Les prix du gaz en Europe ont bondi depuis que Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine fin février. Après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions à Moscou et à ses approvisionnements énergétiques, les flux de gaz de la Russie vers l’Europe ont été réduits à une fraction de leurs volumes habituels. Le problème a été exacerbé après l’arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 le mois dernier, causé par des problèmes techniques liés aux sanctions, selon la Russie.

Moscou fournissait environ 40 % du gaz de l’Union européenne avant le conflit en Ukraine. Les importations de l’UE en provenance du pays sanctionné sont désormais inférieures à 9 %, selon Bruxelles.

La flambée des prix du gaz associée à la fermeture de Nord Stream 1 ont incité les gouvernements européens à mettre en œuvre des mesures d’urgence pour s’assurer qu’ils disposent de suffisamment d’énergie pour survivre à l’hiver.