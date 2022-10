Arrestations pour enlèvement, meurtre dans la mort d’une famille californienne

Deux frères sont actuellement en état d’arrestation en lien avec l’enlèvement et le meurtre cette semaine de quatre membres d’une famille californienne, l’un étant soupçonné de meurtre et l’autre accusé d’être complice, ont annoncé vendredi les autorités.

Jesus Manuel Salgado – un ancien employé de l’entreprise familiale des victimes – a été officiellement arrêté jeudi soir pour quatre chefs de meurtre et quatre chefs d’enlèvement dans l’affaire, a déclaré la porte-parole du shérif du comté de Merced, Alexandra Britton.

Le frère de Salgado, Alberto Salgado, a également été arrêté dans l’affaire jeudi soir sur des accusations préliminaires de complot criminel, de complicité et de destruction de preuves en rapport avec l’affaire, a déclaré Britton à CNN vendredi.

Les autorités affirment que les quatre membres de la famille tués – Aroohi Dheri, 8 mois, ses parents Jasleen Kaur et Jasdeep Singh, et l’oncle de l’enfant, Amandeep Singh – ont été enlevés lundi de l’entreprise de camionnage de la famille dans la ville centrale de Merced en Californie. , et des parties de l’enlèvement ont été capturées sur vidéo de surveillance.

Mercredi, les corps des quatre ont été retrouvés dans un verger du comté de Merced après qu’un ouvrier agricole a alerté les autorités sur les restes.

Alors que le shérif du comté de Merced, Vern Warnke, a annoncé que les corps de la famille avaient été retrouvés mercredi soir, il a déclaré “qu’il y a une place spéciale en enfer” pour l’agresseur.

“Les circonstances autour de cela, lorsque nous sommes en mesure de tout libérer, devraient vous mettre en colère”, a déclaré Warnke.

Jesus Salgado a été arrêté mardi après que sa famille a déclaré aux forces de l’ordre qu’il avait admis être impliqué dans les enlèvements, ont annoncé les autorités.

Le bureau du shérif n’a pas immédiatement divulgué les détails des accusations portées contre Alberto Salgado, autres que les charges pour lesquelles il était détenu.

Jesus Salgado, 48 ans, travaillait pour l’entreprise des victimes, a déclaré Britton à CNN jeudi. Elle n’a pas fourni de détails, y compris le poste qu’il avait occupé.

CNN n’a pas été en mesure d’identifier immédiatement les avocats des frères Salgado et les appels aux membres de la famille sont restés sans réponse.

Alors que l’enquête se poursuit sur le mobile des meurtres, voici ce que nous savons de l’affaire.

COMMENT LA FAMILLE A-T-ELLE ÉTÉ ENLEVÉE ?

Des images de surveillance diffusées par les autorités montrent comment les quatre membres de la famille ont été emmenés contre leur gré de leur lieu de travail à Merced lundi matin.

À 8 h 30 lundi, la vidéo montre Jasdeep Singh arrivant sur le parking de l’entreprise, suivi d’Amandeep Singh arrivant neuf minutes plus tard.

Peu avant 9 heures du matin, Jasdeep rencontre un homme en dehors de l’entreprise. L’homme porte un sac poubelle blanc et sort ce qui semble être une arme à feu, montre la vidéo.

Vers 9h11, la vidéo montre que Jasdeep et Amandeep ont les mains liées dans le dos et montent dans un camion, qui repart peu après.

Quelques minutes plus tard, le véhicule retourne au parking et l’homme entre dans l’entreprise. L’homme sort avec une arme à la main, entraînant Jasleen Kaur alors qu’elle tient Aroohi, 8 mois.

Les enquêteurs ont appris que la famille avait disparu après qu’un véhicule familial a été retrouvé abandonné et en feu lundi matin, ont annoncé les autorités.

Lundi également, un agriculteur a trouvé deux des téléphones portables des victimes sur une route, ont annoncé les autorités. À un moment donné, le fermier a répondu à l’un des téléphones et a parlé avec un proche des victimes.

QUE SAVONS-NOUS DES SUSPECTS ?

Des responsables ont déclaré qu’ils pensaient que Jesus Salgado – la personne qu’ils avaient arrêtée mardi – était le principal suspect dans l’affaire.

Mais avant même que l’arrestation de son frère ne soit annoncée vendredi, le shérif a déclaré que d’autres personnes que le principal suspect auraient pu être impliquées.

“Je crois fermement que nous découvrirons et découvrirons qu’il n’y avait pas que lui impliqué”, a déclaré Warnke mercredi.

Les autorités n’ont pas encore dit comment, précisément, Albert Salgado est lié à l’affaire.

Quant à Jesus Salgado: il a purgé une longue peine de prison pour un crime similaire en 2007. Il a été condamné à 11 ans derrière les barreaux pour des accusations de vol au premier degré avec utilisation d’une arme à feu et de tentative d’emprisonnement abusif, selon le California Department of Services correctionnels et de réadaptation.

Toujours en 2007, il a été condamné pour possession d’une substance contrôlée, a indiqué le service correctionnel. Il a été libéré sur parole en 2015 après avoir purgé sa peine et a terminé sa libération conditionnelle en 2018, selon le département.

Avant que la police n’emmène Jesus Salgado mardi – initialement en tant que personne d’intérêt – Jesus Salgado a tenté de se suicider et a reçu un traitement médical qui l’a obligé à être sous sédation parce qu’il agissait violemment alors qu’il était conscient, a déclaré Warnke.

Jesus Salgado parlait aux enquêteurs, a déclaré Warnke, mais n’a pas précisé les informations qu’il aurait pu partager.

“Nous avons obtenu des informations du suspect, nous allons garder cela près de notre poitrine à ce stade”, a déclaré Warnke.

Les deux frères Salgado ont été incarcérés à la prison du comté de Merced, a indiqué le bureau du shérif.

COMMENT S’EST DÉROULÉ L’ENQUÊTE ?

Parmi les questions qui restent sans réponse, il y a le motif du meurtre de la famille.

“Nous avons toute une famille anéantie, et pour quoi? Nous ne savons pas encore”, a déclaré Warnke mercredi après la récupération des corps.

Les autorités n’ont pas non plus révélé comment la famille est décédée, mais ont révélé qu’il semble qu’elles aient été tuées là où elles ont été retrouvées, et les meurtres ont eu lieu avant que le département du shérif ne soit informé lundi que la famille était portée disparue.

Un jour après l’enlèvement de la famille, les autorités ont appris qu’une carte de guichet automatique appartenant à l’une des victimes avait été utilisée dans une banque à Atwater, en Californie, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué. Atwater est à environ 9 miles au nord-ouest de Merced.

Qui a utilisé cette carte n’était pas immédiatement clair, selon Britton.

“Les enquêteurs ont obtenu la photo de surveillance d’un sujet effectuant une transaction bancaire où la personne ressemble en apparence à la photo de surveillance de la scène originale de l’enlèvement”, a déclaré le bureau du shérif plus tôt cette semaine.