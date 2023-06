Arrestations effectuées dans les vols des bagues des World Series de Yogi Berra, Warhol et Pollock art

Les autorités fédérales ont annoncé des accusations contre un réseau de neuf personnes pour des vols de millions de dollars de peintures, de souvenirs sportifs et d’autres objets de valeur, notamment une sérigraphie d’Andy Warhol, une peinture de Jackson Pollock et neuf anneaux de la Série mondiale appartenant au défunt receveur des Yankees Yogi Berra.

Les vols ont eu lieu pendant plus de deux décennies dans 20 musées et institutions différents à travers la Pennsylvanie, le New Jersey, New York et le Dakota du Nord, a déclaré jeudi le procureur américain du district central de Pennsylvanie.

Les enquêteurs pensent que certains des souvenirs sportifs ont été fondus, dont neuf des 10 anneaux des World Series de Berra, a déclaré le procureur américain Gerard M. Karam lors d’une conférence de presse.

On ne savait pas quels objets seraient rendus à leurs propriétaires ou aux musées, mais les autorités ont déclaré que certains de ces objets de valeur avaient été récupérés.

Huit des neuf personnes nommées dans le cadre de l’anneau de vol jeudi se sont rendues, a déclaré Karam. Au moins cinq d’entre eux avaient déjà conclu des accords de plaidoyer préliminaires pour des accusations de vol d’œuvres d’art majeures et de complot en vue de disposer d’objets majeurs du patrimoine culturel, selon les archives judiciaires. Les suspects ont entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine et sont des résidents de Pennsylvanie.

Des messages téléphoniques ont été laissés jeudi aux avocats répertoriés dans les documents judiciaires comme représentant ces huit suspects.

Karam a déclaré que le neuvième suspect, Nicholas Dombek, 53 ans, est considéré comme un fugitif.

Les actes d’accusation allèguent que les voleurs ont transporté les souvenirs et les objets de valeur et ont fait fondre les objets en or en disques transportables qui ont été vendus pour des centaines de milliers de dollars – mais pour bien moins que la valeur de la plupart des objets.

Des documents judiciaires allèguent également que Dombeck a détruit un tableau de Jasper Cropsey en le brûlant, pour éviter que l’œuvre d’art volée intitulée « Upper Hudson » ne soit utilisée comme preuve contre lui.

Certains des vols ont eu lieu il y a près de 20 ans, notamment le vol en 2005 du musée Everhart à Scranton, où les voleurs ont brisé une porte vitrée à l’arrière du bâtiment. Ils ont volé une peinture à l’huile sur toile de 1949 de Jackson Pollock, « Springs Winter », alors d’une valeur estimée à 11,6 millions de dollars et une sérigraphie d’Andy Warhol intitulée « Le Grande Passion » alors d’une valeur estimée à 15 000 dollars.

Karam a fourni peu de détails sur la façon dont les enquêteurs du FBI aux services de police locaux ont résolu l’affaire, affirmant seulement que les preuves découvertes récemment avaient révélé les activités du réseau.

« Il y a environ trois ans, un lien médico-légal sur l’un des sites de vol découvert par un service de police local nous a conduit à des preuves médico-légales qui reliaient plusieurs de ces vols », a-t-il déclaré.

Détails des objets volés inclus :

– Un maillot de baseball du lanceur des Giants de New York et membre du Temple de la renommée Christy Mathewson, ainsi que deux contrats qu’il avait signés et qui étaient exposés au Keystone College.

– Neuf anneaux des World Series, sept autres anneaux et deux plaques MVP appartenant à Yogi Berra, y compris les anneaux qui auraient été fondus et détruits.

– Une ceinture Hickok – en or massif et incrustée de bijoux – et une plaque MVP du musée Roger Maris à Fargo, dans le Dakota du Nord. Maris a remporté deux prix MVP, notamment lorsqu’il a dépassé le record d’une saison de Babe Ruth avec 61 circuits en 1961 pour les Yankees.

– Une ceinture Hickok et un trophée amateur américain décernés à Ben Hogan, du USGA Golf Museum and Library. Hogan, neuf fois champion majeur, est l’un des golfeurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du sport.

– Douze trophées décernés au grand golfeur Art Wall Jr. qui avaient été exposés au Country Club de Scranton, en Pennsylvanie, auraient été fondus et détruits.

– 300 000 $ de trophées du National Harness Racing Museum à Goshen, New York.

– Un revolver Colt Paterson de 1836 et deux autres armes du Space Farms Zoo and Museum à Wantage, New Jersey.

D’autres procureurs de vols liés aux accusations publiées jeudi se sont produits au Boxing Hall of Fame, au Sterling Hills Mining Museum, au Ringwood Manor et à d’autres installations. D’autres objets volés comprenaient des pépites d’or, des pierres précieuses, des peintures, des armes à feu, des objets historiques et des prix sportifs.

Claudia Lauer (), L’Associated Press