Arrestations effectuées au milieu des craintes que des centaines de migrants soient morts dans un bateau qui a chaviré au large de la Grèce

Les sauveteurs ont parcouru les mers au large de la Grèce jeudi à la suite d’un naufrage qui a tué au moins 78 migrants, alors que les espoirs de retrouver des survivants diminuaient et que les craintes grandissaient que des centaines d’autres, y compris des enfants, se soient noyés dans la cale du navire bondé.

Les rapports suggèrent qu’entre 400 et 750 personnes avaient emballé le bateau de pêche qui a chaviré et coulé tôt mercredi matin dans les eaux profondes à environ 80 kilomètres de la ville côtière méridionale de Pylos. Les autorités grecques ont déclaré que 104 survivants avaient été ramenés à terre.

Devant le bureau des garde-côtes de la ville portuaire de Kalamata, où les survivants ont été transférés, un Syrien dont la femme avait disparu a cherché des réponses.

Kassam Abozeed, qui vit en Allemagne, a déclaré avoir eu des nouvelles de sa femme, Israa, il y a huit jours. Elle avait payé 4 124 euros (5 940 dollars canadiens) pour voyager sur le bateau, a déclaré l’homme de 34 ans, montrant une photo d’elle sur son téléphone.

L’opération de recherche n’avait pas retrouvé de corps depuis plus de 24 heures et les corps des victimes ont été transférés dans un cimetière près d’Athènes pour des tests ADN.

Le Syrien Kassam Abozeed, montrant une photo de sa femme, Israa, dit qu’elle et son beau-frère étaient sur le bateau. (Stelios Misinas/Reuters)

9 hommes arrêtés

Des sources gouvernementales ont déclaré que les chances de récupérer le navire coulé étaient minces en raison de la profondeur de l’eau.

Un responsable du ministère de la navigation a déclaré que neuf Egyptiens avaient été arrêtés suite au naufrage. La télévision grecque Skai a rapporté que, selon des témoins, le navire a quitté l’Égypte et s’est arrêté au port libyen de Tobrouk avant de mettre le cap sur l’Italie.

Une organisation caritative européenne de sauvetage a déclaré qu’il aurait pu y avoir 750 personnes sur le bateau de 20 à 30 mètres de long. L’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations a déclaré que les premiers rapports suggéraient que jusqu’à 400 personnes étaient à bord. Son agence pour les réfugiés, le HCR, a déclaré que des centaines de personnes étaient portées disparues.

« Le naufrage au large de Pylos marque l’une des plus grandes tragédies maritimes de mémoire récente en Méditerranée », a déclaré à Reuters Maria Clara, la représentante du HCR en Grèce.

Le pape François, qui s’est rendu en Grèce il y a deux ans pour attirer l’attention sur le sort des réfugiés, a été « profondément consterné d’apprendre le naufrage… avec ses pertes humaines dévastatrices », a déclaré le Vatican dans un communiqué.

Des agents de la police portuaire escortent un Égyptien, faisant partie d’un groupe de neuf personnes arrêtées pour avoir prétendument créé une organisation criminelle, fait du trafic de migrants et fait couler le navire. (Stelios Misinas/Reuters)

« Notre dernière nuit en vie »

La militante réfugiée indépendante Nawal Soufi a déclaré dans un message sur Facebook qu’elle était en contact avec des migrants à bord du navire depuis les premières heures de mardi jusqu’à 23 heures, heure locale.

« Pendant tout ce temps, ils m’ont demandé ce qu’ils devaient faire et je n’arrêtais pas de leur dire que l’aide grecque viendrait. Lors de ce dernier appel, l’homme à qui je parlais m’a dit expressément : » Je sens que ce sera notre dernière nuit en vie « . » elle a écrit.

La Grèce est l’une des principales voies d’accès à l’Union européenne pour les réfugiés et les migrants du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

Des images aériennes du bateau publiées par les autorités grecques quelques heures avant son naufrage montraient des dizaines de personnes sur les ponts supérieur et inférieur du bateau regardant vers le haut, certaines avec les bras tendus.

REGARDER | Assez désespéré pour risquer la mort : Des dizaines de morts après le chavirement d’un bateau de migrants au large de la Grèce Des dizaines de migrants du Moyen-Orient et du Pakistan se sont noyés lorsqu’un bateau de pêche transportant des migrants a chaviré au large des côtes grecques et des centaines d’autres sont potentiellement portés disparus, selon le président grec. Il s’agit du naufrage de migrants le plus meurtrier à ce jour en 2023.

Mais des responsables grecs ont déclaré que des personnes sur les ponts bondés avaient refusé à plusieurs reprises une tentative d’assistance d’un bateau des garde-côtes grecs qui le suivait, affirmant qu’ils voulaient rejoindre l’Italie.

« Vous ne pouvez pas effectuer un détournement violent sur un tel navire avec autant de personnes à bord … sans aucune sorte de coopération », a déclaré le porte-parole des garde-côtes Nikos Alexiou à la chaîne de télévision publique ERT.

Alarm Phone, qui exploite un réseau transeuropéen soutenant les opérations de sauvetage et a reçu des alertes de personnes à bord d’un navire en détresse au large de la Grèce mardi soir, a déclaré que le capitaine s’était enfui sur un petit bateau.

Des responsables gouvernementaux ont déclaré qu’avant de chavirer et de couler vers 2 heures du matin mercredi, le moteur du navire s’est arrêté et il a commencé à virer d’un côté à l’autre.

Des manifestants brandissent une banderole lors d’une manifestation à Athènes jeudi, suite au naufrage. (Louiza Vradi/Reuters)

« Tombes aquatiques »

Jeudi soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Athènes et dans la ville septentrionale de Thessalonique pour demander l’assouplissement des politiques migratoires de l’Union européenne. Un groupe de manifestants à Athènes a lancé des bombes à essence sur la police qui a riposté avec des gaz lacrymogènes.

À Kalamata, des manifestants ont défilé devant le refuge pour migrants. « Non au pacte de l’UE sur la migration », lit-on sur une banderole.

La politique migratoire de l’UE « transforme la Méditerranée, nos mers, en tombes aquatiques », a déclaré jeudi le dirigeant grec de gauche Alexis Tsipras, Premier ministre en 2015-2019 au plus fort de la crise migratoire en Europe, lors d’une visite à Kalamata.

Sous un gouvernement conservateur au pouvoir jusqu’au mois dernier, la Grèce a adopté une position plus dure sur la migration, en construisant des camps fortifiés et en renforçant les contrôles aux frontières.

Le pays est actuellement gouverné par une administration intérimaire en attendant les élections du 25 juin.

Le porte-parole du gouvernement grec, Ilias Siakantaris, a déclaré à Reuters que le plus grand défi pour les États frontaliers de l’UE « est de forger une solution européenne globale en matière de migration et d’asile qui respecte le droit international et un humanisme inclusif ».

Les Nations Unies ont enregistré plus de 20 000 morts et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014, ce qui en fait la traversée de migrants la plus dangereuse au monde.