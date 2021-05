ARRESTATIONS dans des attaques pro-palestiniennes et antisémites contre des Juifs américains dans les enclaves lib de New York et Los Angeles – The Right Scoop

Il est difficile de suivre toutes les attaques contre les Juifs en Amérique par des foules d’émeutiers pro-palestiniens et d’autres groupes progressistes libéraux favorisés et des causes choyées et soutenues par le DNC. Les représentants Tlaib et Omar doivent tinter leurs verres de champagne toutes les quatre ou cinq minutes pour célébrer à ce stade.

Néanmoins, des arrestations commencent à se produire dans quelques-uns des incidents. Il est un peu difficile de savoir qui est impliqué dans quelle agression spécifique dans ces incidents qui impliquent de multiples confrontations individuelles, mais voici quelques-uns des rapports.

Scoop nous a précédemment parlé de l’attaque à West Hollywood contre des clients juifs de restaurants par une violente foule de voyous pro-palestiniens.

Le LAPD et le US Marshals Service ont retrouvé et appréhendé un homme de cette attaque, Xavier Pabon, 30 ans, qui est le principal suspect derrière le crime violent à motivation raciale et politique.

De Fox 11 à LA:

On pense que l’homme est l’un des principaux suspects de l’agression et du passage à tabac de plusieurs convives juifs qui auraient été visés par un groupe pro-palestinien mardi soir, quelques heures après une grande manifestation en faveur des droits des Palestiniens au milieu de la violence entre Israël et le Hamas à Gaza. .

Scoop a les vidéos qui ont été partagées dans son message initial. Voici un rapport sur l’incident d’avant l’arrestation, de CBS LA, qui, selon Hot Air, est un peu suspect dans certains de ses termes.

Hot Air écrit:

Le reportage de CBS LA prend le ton journalistique correct, mais le choix du chyron est curieux. Pourquoi les appeler «crimes de haine juifs»? Ne sont-ils pas des «crimes de haine palestiniens possibles»? Les Juifs sont les victimes ici, après tout, du moins prétendument. Cela ressemble plus à un opérateur de chyron maladroit qu’à de la méchanceté, mais j’espère que quelqu’un a corrigé cela dans la couverture future de CBS LA.

Lors d’une autre attaque à New York, une autre arrestation a été effectuée. NBC News a cité le sergent Jessica McRorie en le décrivant ainsi:

« La victime a été approchée par un groupe de cinq ou six hommes qui l’ont jeté au sol, l’ont agressé tout en faisant des déclarations antisémites », a déclaré McRorie par téléphone. «Ils lui ont donné des coups de poing, des coups de pied, du poivre de Cayenne et l’ont frappé avec des béquilles pendant l’assaut.

Du bataillon Reagan:

Rupture: des manifestants palestiniens lancent un engin explosif sur des juifs américains travaillant dans le quartier diamantaire de New York à Manhattan. pic.twitter.com/9iyQBwUac9 – Bataillon Reagan (@ReaganBattalion) 21 mai 2021

De NBC New York:

Vendredi après-midi, la police a annoncé que Waseem Awawdeh, 23 ans, avait été arrêté pour avoir utilisé une béquille pour attaquer un homme dans cette zone. Il a été accusé d’agression pour crime haineux et d’autres chefs d’accusation. Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si Awawdah – qui a déjà fait l’objet de six arrestations, dont une pour agression contre la police – avait un avocat.

De Newsweek:

Un porte-parole du NYPD a déclaré à Newsweek par courrier électronique qu’un homme de 23 ans avait été placé en garde à vue et que les agents continuaient d’enquêter sur la situation. Selon la police, Waseem Awawdeh, 23 ans, de la 5e Avenue, Brooklyn, NY, a été arrêté pour: agression / crime de haine, agression de gang, menace, harcèlement aggravé / crime de haine et possession criminelle d’une arme.

«Les individus ont donné des coups de poing, des coups de pied, des asperges de poivre et ont frappé la victime avec des béquilles pendant l’agression», a écrit le NYPD à Newsweek. « Une vidéo ultérieure et une enquête sur la zone ont conduit à l’arrestation d’un homme de 23 ans à proximité de West 47 Street et de Broadway. »

Dans les deux cas, les arrestations ne reflètent pas la taille des foules. Et à New York, il y a eu tellement de cas d’agression séparés qu’il est difficile de déterminer quelle foule assoiffée de sang palestinienne était laquelle. Certains des attaquants de Los Angeles au restaurant sont probablement ceux qui ont poursuivi un homme avec leurs véhicules tout en agitant des drapeaux palestiniens, mais on ne sait pas si c’est vraiment le cas.

Maintenant, allumez MSNBC et voyez comment ils le couvrent. Les vagues de violence anti-asiatique des Noirs à travers l’Amérique sont imputées à la suprématie blanche, alors allez-y et devinez comment MSNBC – avec la raciste Tiffany Cross et l’antisémite Ali Velshi en tête – couvre les foules de haine palestinienne qui attaquent les Juifs.