Les policiers ont récupéré l’appareil et le corps sur place.

Si l’aide à mourir est légalement protégée dans certaines circonstances en Suisse, elle est strictement réglementée et le groupe Sarco s’est heurté à une opposition.

La police de la région de Schaffhouse a déclaré avoir arrêté « plusieurs personnes » soupçonnées d’incitation et de complicité au suicide après qu’elle soit décédée lundi, apparemment à l’aide d’un module fabriqué par la société Sarco.

Avertissement : contient du contenu pénible

Le entreprise derrière le pod controversé dit qu’il peut être utilisé uniquement par la personne cherchant à mettre fin à ses jours, sans surveillance médicale.

La police a déclaré qu’il avait été utilisé lundi dans une cabane forestière dans la région de Merishausen, une région peu peuplée de Suisse située à la frontière allemande.

La police a déclaré avoir été informée par un cabinet d’avocats d’un suicide impliquant cet appareil. Le nombre de personnes arrêtées et leur identité n’ont pas été divulguées. Le défunt n’a pas non plus été nommé.

Si vous rencontrez l’un des problèmes mentionnés dans cette histoire, vous pouvez visiter Ligne d’action de la BBC pour une liste de sites Web et de lignes d’assistance téléphonique pouvant offrir une aide directe à tout moment.

En juillet, un groupe pro-aide à mourir, qui fait la promotion du dispositif Sarco, a déclaré qu’il prévoyait qu’il serait utilisé pour la première fois cette année.

Les partisans affirment qu’il offre une option qui ne dépend pas des médicaments ou des médecins, et qu’il élargit l’accès à l’euthanasie puisque l’appareil portable peut être imprimé en 3D et assemblé à la maison.

Cependant, il y a également eu une opposition en Suisse, même si le pays possède certaines des lois les plus protectrices au monde en matière d’aide à mourir.

Les critiques craignent que la conception moderne de l’appareil ne glorifie le suicide et que le fait qu’il puisse être utilisé sans surveillance médicale soit préoccupant.

L’aide à mourir est illégale au Royaume-Uni et dans la plupart des autres pays européens, mais des milliers de personnes se sont rendues en Suisse au fil des ans pour mettre fin à leurs jours.