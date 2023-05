Arrestation suite à une vidéo de personnes entrant dans la maison de l’est de Londres

La police a arrêté un homme de 18 ans après qu’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a montré des personnes entrant dans une maison privée à Hackney, dans l’est de Londres, a déclaré Scotland Yard.

Le Met a déclaré lundi soir: « Un homme de 18 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé une nuisance publique et est actuellement en garde à vue.

« L’arrestation fait suite à une enquête sur des images de médias sociaux qui présentaient un certain nombre d’incidents, y compris des approches apparemment non sollicitées faites à des membres du public dans la rue ou dans les transports, et la saisie d’adresses sans l’autorisation apparente des propriétaires. »

DCS James Conway de l’unité de commandement du centre-est, qui est responsable de la police à Hackney et Tower Hamlets, a déclaré: «Je ne sous-estime pas le bouleversement, la détresse et l’inquiétude généralisés que ces vidéos ont causés.

« Certaines personnes ont qualifié ces vidéos de blagues, mais j’espère que ce développement significatif démontre à quel point nous prenons cette enquête au sérieux depuis que ces images ont commencé à circuler en ligne.

« Un certain nombre de ces vidéos ont été produites, ayant un impact sur de nombreuses personnes différentes et notre enquête se poursuit alors que nous cherchons à construire une image solide à la fois de l’activité présentée dans les images et de l’impact sur le public. »

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre un homme entrant dans une maison par une porte d’entrée ouverte pendant qu’un résident nettoie à l’extérieur. Il parle ensuite à un résident de sexe masculin et s’assied brièvement sur un canapé avant de partir.

Avec média PA