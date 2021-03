Un soldat des forces spéciales qui a servi dans deux guerres et travaille pour un groupe de mercenaires ténébreux a été arrêté pour l’exécution par tireur d’élite d’un célèbre chef de bikie.

Le tueur à gages présumé, qui opère sous le pseudonyme de «Hawk», a été arrêté après une enquête de trois mois sur le meurtre effronté du patron des rebelles Nick Martin.

Des dizaines de policiers ont fermé une rue de banlieue calme à Waikiki, dans le sud de Perth, et ont pris d’assaut la maison en briques rouges de l’homme avant de l’arrêter lundi.

Des officiers armés ont formé un anneau d’acier autour de la station lundi soir dans le but de protéger l’homme au milieu des craintes d’une attaque de vengeance à vélo, rapporte The West Australian.

La police est toujours en train de griller l’homme sur l’exécution très médiatisée et devrait porter des accusations mardi.

Un soldat d’élite (photo) ayant des liens avec un groupe de mercenaires ténébreux a été arrêté pour l’exécution présumée d’un tireur d’élite du patron du vélo Rebels, Nick Martin

Martin (photo) a été abattu dans le dos lors d’une course de dragsters à Perth en décembre de l’année dernière. La police soupçonne qu’il a peut-être été abattu par un tireur d’élite à une distance aussi loin que 300 mètres

Le suspect, qui se présente comme un humanitaire épris d’aventure sur les réseaux sociaux, a des liens avec une organisation mercenaire internationale appelée « Shadow of Hope ».

L’année dernière, l’organisation a publié un message en ligne rendant hommage au soldat pour son service en Irak, le décrivant comme leur «chercheur de sensations fortes et briseur de cœur».

«Lorsque le moyen de sauver des vies est illégal ou jeté dans l’ombre de la bureaucratie, il faut des attributs et des attitudes peu orthodoxes pour faire le travail», a écrit le groupe.

« Il était un candidat naturel pour ce rôle, et son travail inlassable, son courage et son humour unique ont tellement donné à ceux que nous servons.

L’homme était ingénieur en électronique avant de servir dans deux guerres, « à la fois en privé et en tant que chef d’équipe, tireur d’élite et infirmier de combat », selon l’organisation.

Un ingénieur devenu soldat (photo) est interrogé par des officiers pour le meurtre d’un patron de vélo

L’homme (photo) aurait servi pour le groupe mercenaire Shadow of Hope en Irak

Il a également été décrit comme un «accro à l’adrénaline», passionné par le BASE-jump en wingsuit, qui l’a vu jouer dans des documentaires et «concourir sur la scène mondiale».

«Compte tenu de son amour pour sauter des hautes structures et des montagnes, les Kurdes locaux lui ont donné le nom de Baz, qui signifie simplement« faucon »», a écrit le groupe en ligne.

« Il nous a déclaré que s’il aime la vie aventureuse, il est égoïste qu’il poursuive ces risques simplement pour son propre bénéfice. »

‘[He said] «N’importe qui peut risquer sa vie en BASEjumping. Mais avec Shadows of Hope, au moins je risque le mien pour aider les autres.

L’homme a déclaré à l’organisation qu’il avait choisi de servir avec eux car «ils sont le seul organisme de bienfaisance prêt à enfreindre toutes les règles et à prendre tous les risques».

Le groupe a déclaré qu’il était leur « chercheur de sensations fortes » et « briseur de cœur » qui avait reçu le surnom de « Baz », qui signifie « faucon », par le peuple kurde local.

Shadow of Hope se décrit comme «l’organisation caritative la plus intrépide du monde» et affirme qu’elle «se consacre à fournir une aide sous diverses formes dans le monde entier».

Le groupe se vante d’ouvrir des cliniques médicales dans les zones de guerre du Moyen-Orient, de mener des raids contre la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est et d’effectuer un «devoir de combat complet» en Afrique.

«Shadows of Hope a gagné sa réputation en tant qu’organisme de bienfaisance le plus intrépide et unique au monde, opérant là où aucune autre organisation ne peut aller», déclare le site Web.

«Notre réponse et notre philosophie sont simples – personne d’autre ne peut et personne d’autre ne le fera. Alors que les conflits deviennent de plus en plus complexes dans le monde, les organisations caritatives du monde entier deviennent de plus en plus sophistiquées.

«Pourtant, il reste des communautés et des lieux que personne ne touchera, des situations trop dangereuses ou désespérées qui sont interdites aux étrangers».

La police a fait une descente au domicile de l’homme à Waikiki lundi, saisissant plusieurs articles, avec des équipes médico-légales parcourant la brousse voisine à Warnbro

La police a photographié une descente dans la maison de l’homme à Waikiki suite au tir d’un tireur d’élite sur le cycliste Nick Martin

Les équipes médico-légales et les détectives, y compris la police fédérale australienne, ont passé tout le lundi après-midi à balayer la maison de l’homme à Waikiki.

La police a passé un temps considérable à examiner un bateau garé à l’avant et une moto avant d’emporter les deux articles.

D’autres enquêteurs ont été vus en train de récurer la brousse entourant les appartements d’eau salée le long de Safety Bay Road, à proximité de Warnbro, avant de charger des sacs de preuves dans les véhicules.

Des voisins choqués ont déclaré que l’homme et sa petite amie étaient des « voisins modèles » qui ont toujours veillé sur la communauté.

Lundi, des équipes médico-légales et des détectives ont envahi le domicile du tireur présumé à Shoalhaven Place, à Waikiki.

La police a saisi lundi un bateau sur sa propriété de Shoalhaven Place

Un vélo a également été remorqué loin de la propriété par la police dans le cadre de l’enquête

L’arrestation de l’homme intervient après que la police a publié une récompense d’un million de dollars pour des informations liées à la fusillade effrontée.

Le patron du vélo Rebels, 51 ans, a été abattu dans le dos lors d’un événement de courses de dragsters bondé au Perth Motorplex, à Kwinana Beach, à 20h30 le samedi 12 décembre.

Il est décédé sur les lieux devant des centaines de familles et d’enfants horrifiés, dont sa propre femme et sa belle-fille.

Après avoir été frappé, Martin a dit à sa femme Amanda: « bébé, j’ai été abattu », alors qu’elle essayait de lui donner une RCR alors qu’il mourait dans ses bras.

Un autre homme, le trafiquant de drogue reconnu coupable Ricky Chapman, a été blessé dans la fusillade sur le circuit de Kwinana, au sud de Perth.

La police a déclaré que la même balle qui avait tué Martin était passée pour blesser Chapman – et qu’un fragment de balle avait été récupéré de son bras.

Le public a été choqué par l’exécution effrontée qui s’est déroulée juste devant les familles. Sur la photo: la scène de la nuit du tournage

L’un des emplacements possibles de tireurs précédemment identifiés au Perth Motorplex. Un tir lointain indiquerait un tireur d’élite, disent les experts

Mark Lauchs, professeur agrégé de criminologie à l’Université de technologie du Queensland, un expert des gangs de motards hors-la-loi, a déclaré que si la photo avait été prise à distance, c’était probablement par un tireur d’élite professionnel, car les motards n’ont généralement pas de grandes compétences en tir de précision.

« Si c’est de loin, je suppose que ce n’est pas lié au vélo, car ce n’est pas ainsi que les vélos font les choses », a-t-il déjà déclaré à Daily Mail Australia.

«Cela peut être associé à des choses autres qu’une guerre de bikies.

Le professeur Lauchs a déclaré qu’une exécution délibérée de ce type serait plus susceptible d’être liée au crime organisé qu’une guerre de motos inter-clubs ou un différend interne au club.

Martin (photo) est décédé dans les bras de sa femme Amanda alors qu’elle tentait de lui donner une réanimation cardio-respiratoire. Ses derniers mots étaient: « bébé, j’ai été abattu »

La police de WA aurait tenté de déterminer si le tireur d’élite avait tiré sur le vélo depuis une zone proche de la brousse à la lisière du complexe automobile.

On pense que les caméras de surveillance du complexe pourraient donner des indices sur le meurtre public qui a choqué la nation, avec un bloc sanitaire à 20 mètres de l’endroit où Martin était assis, considéré comme le plus précieux.

M. Lauchs a déclaré au Daily Mail Australia que les vélos étaient plus directs, préférant la force brute et la violence ouverte telles que les fusillades au volant et les coups bas pour régler la guerre entre les clubs de vélos ou les conflits internes au club.

Il a déclaré qu’une exécution délibérée de ce type serait plus susceptible d’être liée au crime organisé.

Les grands clubs de motards hors-la-loi comptaient souvent en leur sein des individus impliqués dans le crime organisé, même lorsque le club lui-même n’était pas un groupe criminel organisé, a-t-il déclaré.

Une récompense d’un million de dollars a été offerte pour les informations ayant conduit à l’arrestation du tireur qui a tué Nick Martin, 51 ans, (photo avec sa femme Amanda)

Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées le 23 décembre pour faire ses adieux à l’ancien président des Rebels lors de ses funérailles à Pinnaroo Valley Memorial Park – la majorité se présentant aux couleurs des rebelles rapiécés.

Le cercueil de Martin était couvert de photos de billets de 100 $ et All Along the Watchtower de Bob Dylan a joué pendant que les cyclistes se relayaient pour marcher et le toucher alors qu’il était amené sous un chapiteau pour le service.

L’exécution publique a fait craindre une guerre de motards et la police de WA a lancé la Taskforce Ravello pour trouver le tueur.

Les complexes et les propriétés de Bikie ont été attaqués à travers Perth en décembre, mais aucune piste n’a été rendue publique.

Le cycliste rebelles Nick Martin a été conduit au cimetière Pinnaroo dans un cercueil couvert de photos de billets de 100 $ (photo) lors de ses funérailles extravagantes à vélo le 23 décembre