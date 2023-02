Arrestation lors d’une fusillade à la synagogue de San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) – La police a arrêté un homme soupçonné d’avoir tiré avec une arme à feu chargée à blanc dans une synagogue de San Francisco.

L’homme a été arrêté vendredi soir dans le district de Richmond, soupçonné d’avoir troublé une assemblée religieuse, brandi une fausse arme à feu et poussé un autre à s’abstenir de se livrer à un service religieux, a indiqué la police dans un communiqué.

Dmitri Mishin, 51 ans, de San Francisco a été emprisonné peu avant 00h30 samedi et était détenu sans caution, selon un site Internet du bureau du shérif de San Francisco.

On ne savait pas immédiatement s’il avait un avocat pour parler en son nom.

Peu avant 19h30 mercredi, Mishin est soupçonné d’être entré dans le centre Schneerson de la rue Balboa, qui organise des services et des cours religieux ainsi que des activités sociales pour la communauté juive russe locale,

Vidéo de surveillance publiée sans son par KTVU-TV montrait un homme portant une casquette de baseball, une veste et des baskets entrant dans une pièce avec plus d’une douzaine de personnes à une table. L’homme a fait des gestes de la main avant de sortir une arme et de tirer. Alors qu’un homme âgé s’approchait de lui, il se dirigea vers la porte, salua et partit.

Mattie Pil, le président de la synagogue, a déclaré au San Francisco Chronicle que son mari, le rabbin Bentzion Pil, était assis à une table avec environ 25 personnes âgées qui étaient en session d’étude lorsqu’un homme est entré.

Lorsqu’on lui a demandé d’où il venait, l’homme a répondu qu’il était du Mossad, l’agence de renseignement israélienne. Il a ensuite sorti le pistolet, a déclaré Mattie Pil.

Les gens à table semblaient rester calmes mais le rabbin a dit qu’ils étaient stupéfaits.

“Nous avons été choqués”, a-t-il déclaré. « Personne ne s’y attendait. J’étais sur le point d’aller à la cuisine chercher un couteau… mais tout cela a pris environ 20 secondes.

Aucun blessé ni dommage n’a été signalé et les enquêteurs pensent que l’homme a utilisé des flans.

Un jour avant cette fusillade, Mishin serait entré dans un théâtre à plusieurs pâtés de maisons de la rue Balboa, aurait brandi une arme à feu et aurait pris la fuite, a indiqué la police.

Aucun coup de feu n’a été tiré.

The Associated Press