WEST BROMWICH, Angleterre: Un homme a été arrêté, soupçonné d’avoir abusé de manière raciste du milieu de terrain de West Bromwich Albion Romaine Sawyers en ligne.

Vendredi, le club de Premier League avait signalé à la police qu’un message raciste avait été envoyé à Sawyers lors de la défaite 5-0 de l’équipe contre Manchester City mardi.

Vendredi soir, la police des West Midlands a déclaré avoir emmené un homme de 49 ans de Kingswinford en détention pour un interrogatoire. La ville est à 16 km de West Bromwich.

Notre responsable des crimes de haine dans le football enquête également sur un autre rapport faisant état d’un commentaire raciste à l’encontre du même footballeur, a déclaré la police. Nous ne tolérerons pas le racisme.

West Brom avait appelé à la sanction légale la plus sévère disponible.

Le cas de Sawyers n’était même pas le dernier exemple d’un athlète noir ciblé en ligne.

Vendredi soir, Reece James de Chelsea a publié une capture d’écran des messages racistes qu’il a reçus sur Instagram. L’Angleterre de 21 ans a répondu: quelque chose doit changer!

Chelsea a condamné les abus, disant qu’ils étaient dégoûtés.

Ce club trouve le racisme et toutes les formes de comportement discriminatoire totalement inacceptables, a déclaré Chelsea dans un communiqué samedi matin.

Dans le sport, comme dans la société au sens large, poursuit la déclaration, nous devons créer un environnement de médias sociaux dans lequel les actions haineuses et discriminatoires sont aussi inacceptables en ligne qu’elles le seraient dans la rue.

Plus tôt dans la semaine, les joueurs de Manchester United Axel Tuanzebe et Anthony Martial ont été la cible d’abus raciaux en ligne après la défaite 2-1 de l’équipe à domicile contre Sheffield United, dernier.

Vendredi, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a appelé les entreprises de médias sociaux à agir.

Lutter contre la haine en ligne est une priorité pour le football, et je pense que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus », a-t-il déclaré.

Le syndicat des joueurs a encouragé les joueurs à porter plainte si possible.

Le racisme systémique provoque des traumatismes, et les footballeurs ne sont pas immunisés en vertu de leur profession, a déclaré jeudi l’Association des footballeurs professionnels. La santé mentale des joueurs peut être affectée par les abus raciaux et l’impact de préjugés raciaux plus larges dans la société.

___

