Arrestation en Pennsylvanie de suspects du braquage de la banque de North Canton

Trois résidents de la région de Canton accusés d’avoir volé une banque en Pennsylvanie la semaine dernière auraient été impliqués dans le vol de la Citizens Bank le mois dernier à North Canton, La police de North Canton a déclaré Samedi.

La police de North Canton a répertorié les suspects comme étant Matthew D. Smith, 32 ans ; Christopher Lucius, 36 ans et Latoya Young, 43 ans, tous avec des adresses à Canton.

La police n’a pas révélé quelles preuves elle détenait reliant les trois hommes au vol de banque du 18 juillet.

Le département a déclaré qu’un homme portant un masque médical sombre et un sweat-shirt à capuche a montré une arme à feu à la Citizens Bank au 1000 N. Main St. le 18 juillet. Il a pris une somme d’argent non divulguée et s’est enfui en tant que passager dans une Honda Civic volée, selon des témoins.

En rapport: Police : un homme masqué et armé braque la Citizens Bank à North Canton

Un trio de Canton accusé d’un vol de banque en Pennsylvanie

À 12h40 mercredi, Police du canton du Centre Des policiers du comté de Beaver, ainsi que des agents des services de police voisins d’Aliquippa et de Monaca, en Pennsylvanie, ont répondu à un appel concernant un vol de banque. Le braquage a eu lieu à l’agence de la First Commonwealth Bank au 80 Wagner Road, selon le chef de la police de Center Township, Aldo Legge. a déclaré à Beaver County Radio.

La banque se trouve à environ 96 minutes en voiture de North Canton.

Les trois résidents de Canton ont été arrêtés après le vol. Legge a déclaré à Beaver County Radio que 80 000 $ avaient été volés à la banque.

Selon les archives judiciaires en ligne du comté de Beaver, les trois hommes ont été traduits en justice mercredi soir devant le tribunal du district magistral. Ils sont détenus à la prison du comté de Beaver, chacun sous caution d’un million de dollars. Une audience préliminaire est prévue pour le 11 septembre. Les trois hommes ont été accusés de vol avec menace de préjudice grave immédiat, de vol avec demande d’argent à une institution financière et de complot en vue de commettre un vol avec menace de préjudice grave immédiat. Lucius et Young ont également été accusés de complot en vue de commettre un vol avec demande d’argent à une institution financière.

La police de North Canton a déclaré dans un communiqué que les agents s’attendent à ce que le bureau du procureur américain porte plainte au niveau fédéral contre les accusés « ainsi que dans d’autres affaires locales ».

La police de North Canton a déclaré avoir travaillé avec le FBI pour localiser les suspects et que les enquêteurs avaient placé les trois suspects sous surveillance mercredi. Selon son communiqué, le FBI et la police de l’État de Pennsylvanie ont participé à la mise en détention des trois suspects.

Samedi, aucune accusation fédérale contre les trois hommes n’était apparue au greffe du tribunal fédéral, et aucune accusation locale liée à des vols de banque n’a pu être trouvée sur aucun greffe en ligne du comté de Stark.

Contactez Robert à robert.wang@cantonrep.com. X anciennement Twitter : @rwangREP.

Cet article a été publié à l’origine sur The Repository : Arrestation en Pennsylvanie de suspects du braquage de la banque de North Canton