Arrestation effectuée pour le meurtre de Pava LaPere, PDG de Baltimore Tech

La police dit qu’elle tiendra une conférence de presse jeudi matin pour annoncer l’arrestation de Jason Billingsley dans le brutal meurtre de Pava LaPere, PDG de Baltimore Tech, 26 ans. Les sources ont a déclaré à CBS News Baltimore qu’il était en détention.

Aucun détail sur l’arrestation n’était immédiatement disponible.

Le commissaire de police par intérim de Baltimore, Richard Worley, a déclaré mardi soir lors d’une conférence de presse qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre Billingsley, 32 ans, de Baltimore, pour meurtre au premier degré, voies de fait, mise en danger par imprudence et accusations supplémentaires.

« Nous implorons les résidents d’être conscients de leur environnement à tout moment », a déclaré Worley. « Cet individu tuera et violera. Il fera tout ce qu’il peut pour causer du mal. »

Worley a été rejoint par le maire de Baltimore, Brandon Scott, le procureur de l’État Ivan Bates et les US Marshals lors de la conférence de presse alors que les forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales recherchaient Billingsley.

Le criminel et délinquant sexuel reconnu coupable a obtenu une libération conditionnelle en octobre dernier dans le cadre d’une précédente affaire d’agression sexuelle, selon CBS News Baltimore.

Et des sources proches de l’enquête ont confirmé à la station que Billingsley était également le principal suspect dans un incendie criminel dans une maison de l’ouest de Baltimore le 19 septembre. L’Associated Press affirme qu’il s’agissait également d’un viol et d’une tentative de meurtre.

Lors de cet incident, selon CBS News Baltimore, un homme et une femme ont été grièvement blessés. Un enfant de 5 ans a été retrouvé à un autre étage de la maison et transporté également à l’hôpital, ont indiqué les pompiers.

LaPère a été retrouvé mort avec des signes de traumatisme contondant lundi matin, selon la police.

LaPère a co-fondé EcoCarteune entreprise qui affirme numériser les écosystèmes avec sa technologie propriétaire.

Alors que Billingsley était toujours en fuite, sa mère, Scarlett Billingsley, l’a supplié de se rendre.

« Je lui ai dit qu’il devait se rendre, mais je ne pense vraiment pas qu’il le fera parce qu’il a peur », a déclaré Scarlett Billingsley. a déclaré à CBS News Baltimore.

Lors d’une veillée pour LaPere mercredi soir, les employés d’EcoMap Technologies, sa famille et ses amis se sont réunis pour célébrer sa vie, Rapports de CBS Baltimore.

« Merci à tous d’être ici, d’aimer notre fille et de prendre soin d’elle », a déclaré Frank LaPere, le père de la victime. « Nous allons l’emmener loin de Baltimore, mais sa présence ne partira jamais d’ici. »

Selon l’AP, on se souvient du récent diplômé de Johns Hopkins comme d’une personne pleine d’énergie et d’ambition et croyant fermement au potentiel de changement positif.

