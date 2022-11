Arrestation effectuée lors des meurtres macabres de 1983 de 2 femmes à Toronto, selon une source

La police de Toronto a procédé à une arrestation dans les meurtres macabres de deux femmes dans la ville il y a près de quatre décennies, a déclaré une source à CBC News lundi.

Le chef James Ramer devrait fournir des détails sur le développement à 10 h HE. Il sera rejoint par le chef adjoint Pauline Gray du commandement des opérations spécialisées et le dét.-sergent. Steve Smith de la section des affaires froides de l’unité des homicides et des personnes disparues.

Vous pouvez regarder la conférence de presse en direct dans cette histoire.

Susan Tice, 45 ans, et Erin Gilmour, 22 ans, ont été agressées sexuellement et poignardées à mort dans leur lit en août et décembre 1983, respectivement. Ils vivaient à quelques kilomètres l’un de l’autre dans le centre-ville – Tice dans le quartier de Bickford Park et Gilmour dans un appartement de Yorkville.

Gilmour était une créatrice de mode en herbe et la fille du magnat des mines David Gilmour et Tice était une thérapeute familiale et mère de quatre adolescents.

La nouvelle de l’arrestation dans les affaires a été rapportée pour la première fois par le Toronto Sun.

En 2021, la police de Toronto a déclaré à CBC Jle cinquième pouvoir qu’ils étaient sur le point d’identifier le meurtrier responsable de la mort des femmes. L’enquête a été présentée dans Le cinquième Étatle rapport Les chasseurs de gènes.

Chasseurs de gènes | Recette de génie The Fifth Estate va dans les coulisses avec la police de Toronto alors qu'elle explore la généalogie génétique pour trouver le tueur derrière des affaires froides vieilles de deux décennies.

Les crimes étaient “une exagération absolue”, a déclaré Smith Le cinquième État. Ils étaient “trop ​​violents… c’était presque comme si c’était gratuit”.

En 2000, grâce à des tests ADN, la police a déterminé que le même homme avait tué les deux femmes.

Puis, ces dernières années, des détectives ont saisi l’ADN du sperme laissé sur l’une des scènes de crime dans la base de données d’arbres généalogiques populaire GEDmatch. Il utilise des données ADN brutes soumises volontairement par des membres qui utilisent des entreprises comme 23andMe ou Ancestry.ca pour faire des recherches sur l’histoire familiale.

En novembre 2020, des chercheurs de la police ont réussi à identifier les arrière-grands-parents du suspect inconnu. Depuis lors, les chercheurs d’arbres généalogiques ont travaillé à partir de cet ensemble d’arrière-grands-parents pour essayer de déterminer l’identité de l’arrière-petit-fils inconnu qu’ils croient être le tueur.

“Nous l’avons réduit à essentiellement deux familles”, a déclaré Smith l’année dernière.