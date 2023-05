Arrestation effectuée dans le Mississippi, une fusillade qui a fait 1 mort et 6 blessés

OCEAN SPRINGS, Mississippi (AP) – La police du Mississippi a arrêté un suspect dans une fusillade qui a fait un mort et six autres blessés dans un restaurant lors d’une fête de Cinco de Mayo.

La police d’Ocean Springs a annoncé l’arrestation dans un communiqué samedi soir. Le chef de la police, Mark Dunston, a refusé de divulguer le nom du suspect, citant l’enquête en cours.

« Les détectives continuent de mener des entretiens et ne veulent pas que les détails entachent les informations à venir », a déclaré Dunston, qui n’a pas non plus révélé les accusations portées contre le suspect.

Une célébration vendredi soir a éclaté en coups de feu à The Scratch Kitchen au centre-ville d’Ocean Springs, une communauté côtière d’environ 18 000 habitants à quelques kilomètres à l’est de Biloxi, Mississippi.

La police a déclaré que Chase Harmon, 19 ans, de Pascagoula, avait été tué par balle. Six autres ont été blessés. Le capitaine de police d’Ocean Springs, Ryan LeMaire, a déclaré que deux d’entre eux étaient restés hospitalisés samedi après-midi, a rapporté le Sun Herald.

Le propriétaire du restaurant a déclaré qu’il y avait environ 200 personnes dans le restaurant lorsque le tireur a croisé des employés qui effectuaient des contrôles de sécurité à l’entrée du patio.

The Associated Press