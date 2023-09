Arrestation effectuée dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de Tupac Shakur – médias — RT Games & Culture

La police du Nevada a arrêté un homme en lien avec le meurtre en voiture du rappeur Tupac Shakur sur le Strip de Las Vegas il y a 27 ans, selon les médias citant des sources. Les accusations devraient être rendues publiques plus tard vendredi, lorsqu’un acte d’accusation officiel sera dévoilé.

Le 7 septembre 1996, le rappeur a été abattu de quatre balles alors qu’il attendait à un feu rouge dans une voiture avec le directeur de la maison de disques Suge Knight, peu après avoir quitté un match de boxe de Mike Tyson. Il est décédé des suites de ses blessures une semaine plus tard.

Le rappeur avait 25 ans au moment de sa mort, qui est devenue l’un des meurtres non résolus les plus tristement célèbres de l’histoire récente de la culture populaire américaine.

Selon plusieurs informations, l’homme arrêté a été identifié comme étant Duane « Keffe D » Davis, bien que la nature exacte des accusations n’ait pas encore été révélée. Davis avait précédemment admis dans ses mémoires révélatrices de 2019 « Compton Street Legend » qu’il se trouvait dans la Cadillac à partir de laquelle les coups de feu mortels ont été tirés sur Shakur. Il a précédemment déclaré qu’il était l’un des derniers témoins survivants de la fusillade.















L’arrestation de Davis intervient deux mois après que les autorités de Las Vegas ont perquisitionné le domicile de sa femme. Des documents de police indiquent que l’enquête a été « concernant le meurtre de Tupac Shakur. »

Dans une interview qu’il a donnée en 2018 après avoir reçu un diagnostic de cancer, Davis a semblé impliquer son neveu, Orlando « Baby Lane » Anderson, comme étant impliqué dans la fusillade, affirmant qu’il était l’une des deux personnes sur la banquette arrière de la Cadillac d’où les coups de feu ont été tirés. Anderson est décédé dans une fusillade liée à un gang à Compton, en Californie, en 1998.

Le meurtre de Shakur s’est produit peu de temps après une bagarre dans un casino impliquant le rappeur Anderson et plusieurs autres. Anderson a nié tout lien avec le meurtre de Shakur avant sa mort.

Nominé pour six Grammy Awards au cours de sa carrière, Shakur est considéré comme l’un des artistes rap les plus influents de tous les temps. Il a vendu plus de 75 millions d’albums à travers le monde, tandis que ses chansons « California Love », « All Eyez On Me » et « Changes » sont considérées comme des succès qui définissent le genre.

Au moment de sa mort, Shakur était impliqué dans une querelle très médiatisée avec le groupe new-yorkais Notorious BIG, qui a été abattu lors d’un autre incident en mars 1997. Tous deux étaient considérés comme à l’avant-garde d’un conflit sur la côte Est. rivalité contre la côte ouest qui prévalait dans le hip hop et le rap à l’époque.